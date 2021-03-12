Первое свидание на проекте "Холостяк-11": Михаил устроил шопинг одной из участниц

В пятницу, 12 марта, стартовал второй выпуск романтического шоу "Холостяк" на телеканале "1+1".

На проекте состоялось первое свидание. В этот раз записка-приглашение досталась киевлянке Юли Бильченко, которая впечатлила Михаила Заливако костюмом милого зайца.

На первом этапе свидания Михаил устроил девушке шикарный шопинг, на котором Юлия примерила множество нарядов.

Второй этап прошел невероятно романтично. Михаил предложил 27-летней девушке сделать кольца. Юлия выбрала гравировку "зайка" и подарила колечко главному герою "Холостяка". Далее пара отправилась на ужин, где каждый поговорил о первом поцелуе, детстве, увлечениях спортом.

В конце Михаил подарил Юлии розу.

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Напомним, что девушка занимается контент-менеджментом. Мечтает открыть свое рекламное агентство.

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Все, что вы хотели знать об участницах 11 сезона "Холостяка", читайте в материалах "Телеграфа".