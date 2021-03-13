Смелое признание бывшей порноактрисы Адель Асанти "холостяку" взволновало сеть

В пятницу, 12 марта, на телеканале "СТБ" отгремел второй эфир популярного шоу "Холостяк".
Герой телепроекта Михаил Заливако отправил домой не одну девушку, и теперь на проекте осталось всего 20 прекрасных участниц.
Большое внимание на проекте "Холостяк" получила бывшая работница порноиндустрии, актриса Анастасия Распутина, наиболее известна как Адель Асанти.
Читайте также: Что постит Анастасия Распутина в Инстаграме
После признания девушки о бывшей профессии во втором выпуске шоу, ее соперницы на проекте не осудили Настю, да и сам Михаил отнесся с пониманием. А что же говорят фанаты шоу о новой участнице 11 сезона?
View this post on Instagram
Пользователи соцсетей поддержали девушку и назвали ее одной из самых лучших участниц шоу, о чем свидетельствуют их комментарии к постам бывшей порноактрисы.
View this post on Instagram
"Эти слова дали мне новый смысл жить. Мне так их не хватало... спасибо тебе , ты настоящий мужчина", - поблагодарила Настя Михаила Заливако в Инстаграме.
View this post on Instagram
Но, какими бы не были воодушевленные отзывы о девушке, некоторые считаю, что Настя и Миша не подходят друг другу.
Напомним, что первой девушкой, покинувшей 11 сезон проекта "Холостяк", стала тиктокерша Елена Грива, которая после второго выпуска закрыла свою страницу в Инстаграме.