Смелое признание бывшей порноактрисы Адель Асанти "холостяку" взволновало сеть

В пятницу, 12 марта, на телеканале "СТБ" отгремел второй эфир популярного шоу "Холостяк".

Герой телепроекта Михаил Заливако отправил домой не одну девушку, и теперь на проекте осталось всего 20 прекрасных участниц.

Большое внимание на проекте "Холостяк" получила бывшая работница порноиндустрии, актриса Анастасия Распутина, наиболее известна как Адель Асанти.

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После признания девушки о бывшей профессии во втором выпуске шоу, ее соперницы на проекте не осудили Настю, да и сам Михаил отнесся с пониманием. А что же говорят фанаты шоу о новой участнице 11 сезона?

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Пользователи соцсетей поддержали девушку и назвали ее одной из самых лучших участниц шоу, о чем свидетельствуют их комментарии к постам бывшей порноактрисы.

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"Эти слова дали мне новый смысл жить. Мне так их не хватало... спасибо тебе , ты настоящий мужчина", - поблагодарила Настя Михаила Заливако в Инстаграме.

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Но, какими бы не были воодушевленные отзывы о девушке, некоторые считаю, что Настя и Миша не подходят друг другу.

Напомним, что первой девушкой, покинувшей 11 сезон проекта "Холостяк", стала тиктокерша Елена Грива, которая после второго выпуска закрыла свою страницу в Инстаграме.