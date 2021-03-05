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Порноактриса пришла на кастинг шоу "Холостяк"

Порноактриса пришла на кастинг шоу "Холостяк"
22:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

5 марта состоялась премьера 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Завидным женихом в 2021 году стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. Подробнее о новом Холостяке - читайте в материале "Телеграфа".

На шок пришло много разных девушек. Среди них и дизайнеры, и блогеры, и спортсменки, и люди творчества, однако наиболее на их фоне выделилась одна из девушек - Анастасия из города Днепр.

Девушка - актриса довольно интересного жанра. Она снимается в фильмах для взрослых под псевдонимом Адель Асанти. Весной 2020 года девушка прекратила свою "профессиональную" деятельность в порно и решила начать свою жизнь с чистого листа.

Настя очень переживала, что Михаил узнает ее и сразу же отправит домой. Так все и случилось, однако поехала девушка в дом с участницами реалити. Михаила заинтересовала загадочность Насти, и он решил продолжить с ней общение дальше.

Милая интрижка: на первую встречу с "Холостяком" одна из девушек пришла в ростовом костюме Зайца 

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Попала сразу в сердечко: Михаил Заливако поцеловал одну из участниц "Холостяка 11" 

Адель Асанти — известная в интернете девушка, которая принимала когда-то участие в порнографических фильмах. Настоящее имя девушки Анастасия. Она родилась в Украине в городе Днепр.

С 16 лет она начала сниматься в различных фотосессиях, а после получила предложение из Праги сниматься в фильмах для взрослых.

 
 
 
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Весной 2020 года решила уйти из "профессии" и посвятить свою жизнь изучению сексологии. Анастасия хочет помогать подросткам и взрослым познавать себя.

Ранее, "Телеграф" писал, о 20 интересных фактах о главном герое - Михаиле Заливако. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Холостяк, Михаил Заливако, Холостяк 2021.
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