Порноактриса пришла на кастинг шоу "Холостяк"

5 марта состоялась премьера 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Завидным женихом в 2021 году стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. Подробнее о новом Холостяке - читайте в материале "Телеграфа".

На шок пришло много разных девушек. Среди них и дизайнеры, и блогеры, и спортсменки, и люди творчества, однако наиболее на их фоне выделилась одна из девушек - Анастасия из города Днепр.

Девушка - актриса довольно интересного жанра. Она снимается в фильмах для взрослых под псевдонимом Адель Асанти. Весной 2020 года девушка прекратила свою "профессиональную" деятельность в порно и решила начать свою жизнь с чистого листа.

Настя очень переживала, что Михаил узнает ее и сразу же отправит домой. Так все и случилось, однако поехала девушка в дом с участницами реалити. Михаила заинтересовала загадочность Насти, и он решил продолжить с ней общение дальше.

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Адель Асанти — известная в интернете девушка, которая принимала когда-то участие в порнографических фильмах. Настоящее имя девушки Анастасия. Она родилась в Украине в городе Днепр.

С 16 лет она начала сниматься в различных фотосессиях, а после получила предложение из Праги сниматься в фильмах для взрослых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar |Холостя (@adelasantyxx)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar |Холостяк(@adelasantyxx)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar |Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Весной 2020 года решила уйти из "профессии" и посвятить свою жизнь изучению сексологии. Анастасия хочет помогать подросткам и взрослым познавать себя.

Ранее, "Телеграф" писал, о 20 интересных фактах о главном герое - Михаиле Заливако.