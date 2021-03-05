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Пятница, 05.03.2021
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Попала сразу в сердечко: Михаил Заливако поцеловал одну из участниц "Холостяка 11"

Попала сразу в сердечко: Михаил Заливако поцеловал одну из участниц "Холостяка 11"
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 5 марта, состоялась премьера 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако в главных ролях.

Каждая из участниц, которые пришли на шоу мечтают покорить Холостяка и завоевать его сердце. Для того чтобы Михаил их запомнил с первой встречи, они идут на различные хитрости. К примеру, одна из девушек пришла на первую вечеринку в костюме большого зайца.

А вот другая участница решила в прямом смысле решила выстрелить Холостяку прямо в сердце. Девушка Анна появилась перед Михаилом со стрелами и луком. Она предложила мужчине пострелять в мишень, на которой было два задания,  что он должен был исполнить.

Михаил отметил, что впервые стрелял из лука, но смог попасть в два задания. Стоит отметить, что на одном из конвертов было написано, что Холостяк должен поцеловать Анну, и... он это сделал. Первый поцелуй на проекте состоялся.

 
 
 
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Публикация от  (@holostiaak11)

После Михаил сел вместе с Анной к другим двум девушкам в лимузин и поехал на небольшую прогулку. В течении разговора с другими участницами, Михаил принял решение отдать им розы. И три участницы сразу отправились в дом, где выбранные девушки будут жить на протяжении проекта.

 
 
 
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Публикация от Хол (@holostyak_stbua)

Новый "Холостяк": что известно о Михаиле Заливако (фото)

Ранее, "Телеграф" писал, что главным героем нового сезона "Холостяк" стал харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании Михаил Заливако. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 118

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Холостяк, Михаил Заливако.
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