Новый "Холостяк": что известно о Михаиле Заливако (фото)

Как ранее писал "Телеграф", новым главным героем романтического телепроекта "Холостяк", транслируемый на канале СТБ, стал 31-летний бизнесмен Михаил Заливако.

Известно, что мужчина родом из Харькова и является основателем логистической компании.

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Михаил не представляет своей жизни без спорта! Он обладатель привлекательного торса и здорового духа. Экстремальный отдых и времяпрепровождение - то, что снова и снова можно осваивать ради новых эмоций. Особенно Заливако любит походы в горы. Интересно, что в 2019 году Михаил совершил восхождения на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

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Главный герой 11 сезона не ищет себе домохозяйку. Ему важно, чтобы избранница была заинтересована в своем деле и развивалась.

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Новый "Холостяк" - кошатник. У него есть два кота.

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Напомним, что в финале проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной победил Александр Эллерт. Сейчас пара живет вместе.