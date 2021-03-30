Юля Зайка рассекретила правила поведения на балу эпохи Возрождения в 4 выпуске "Холостяка"

Одна из самых ярких участниц 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", 27-летняя киевлянка Юлия Бильченко, известная на проекте как "Зайка", поделилась деталями 4 выпуска шоу, который вышел 26 марта на телеканале "СТБ".

На своей странице в Инстаграме Юлия опубликовала короткий ролик, в котором показала приглашение, что получила каждая из девушек. В свертке были написаны правила поведения, которые должны были соблюдаться на балу.

"Мы получили свёртки, в которых было 19 пунктов" - написала Юлия.

Также, Зайка перечислила несколько из них:

появиться без маски или костюма считается плохим тоном

следует обращаться к друг другу исключительно на "Вы"

необходимо вести негромкие светские беседы, обмениваться любезностями даже если визави не вызывает симпатии

громкий смех считается моветоном

обязательно следить за осанкой и жестами

запрещается бегать по залу

танцевать молча непозволительно, необходимо перекинуться с партнером хотя бы парой слов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юля Зайка | Холостяк 11 (@julz_seven)

Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Бильченко рассказала, как проходит жизнь участниц на проекте, чем они занимаются, как питаются и есть ли у них свободное время.