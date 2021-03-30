Юля Зайка рассекретила правила поведения на балу эпохи Возрождения в 4 выпуске "Холостяка"

Одна из самых ярких участниц 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", 27-летняя киевлянка Юлия Бильченко, известная на проекте как "Зайка", поделилась деталями 4 выпуска шоу, который вышел 26 марта на телеканале "СТБ".
На своей странице в Инстаграме Юлия опубликовала короткий ролик, в котором показала приглашение, что получила каждая из девушек. В свертке были написаны правила поведения, которые должны были соблюдаться на балу.
"Мы получили свёртки, в которых было 19 пунктов" - написала Юлия.
Также, Зайка перечислила несколько из них:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Бильченко рассказала, как проходит жизнь участниц на проекте, чем они занимаются, как питаются и есть ли у них свободное время.