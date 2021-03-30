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Юля Зайка рассекретила правила поведения на балу эпохи Возрождения в 4 выпуске "Холостяка"

Юля Зайка рассекретила правила поведения на балу эпохи Возрождения в 4 выпуске "Холостяка"
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Одна из самых ярких участниц 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", 27-летняя киевлянка Юлия Бильченко, известная на проекте как "Зайка", поделилась деталями 4 выпуска шоу, который вышел 26 марта на телеканале "СТБ".

На своей странице в Инстаграме Юлия опубликовала короткий ролик, в котором показала приглашение, что получила каждая из девушек. В свертке были написаны правила поведения, которые должны были соблюдаться на балу.

"Мы получили свёртки, в которых было 19 пунктов" - написала Юлия. 

Также, Зайка перечислила несколько из них:

  • появиться без маски или костюма считается плохим тоном
  • следует обращаться к друг другу исключительно на "Вы"
  • необходимо вести негромкие светские беседы, обмениваться любезностями даже если визави не вызывает симпатии
  • громкий смех считается моветоном
  • обязательно следить за осанкой и жестами
  • запрещается бегать по залу
  • танцевать молча непозволительно, необходимо перекинуться с партнером хотя бы парой слов.
 
 
 
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Публикация от Юля Зайка | Холостяк 11 (@julz_seven)

Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Бильченко рассказала, как проходит жизнь участниц на проекте, чем они занимаются, как питаются и есть ли у них свободное время.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Холостяк, Михаил Заливако, Юлия Бильченко, Юля Зайка.
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