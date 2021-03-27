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Юля "Зайка" рассекретила, как проходит жизнь участниц "Холостяка" за кадром

Юля "Зайка" рассекретила, как проходит жизнь участниц "Холостяка" за кадром
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram julz_seven

27-летняя участница 11 сезона украинского реалити-шоу "Холостяк", киевлянка Юлия Бильченко, известная на проекте как "Зайка", рассказала, каким образом проходит жизнь девушек на популярном проекте - чем они занимаются, как питаются и есть ли у них свободное время.

Секретами проживания в Доме у озера контент-менеджер поделилась на своей личной странице в Инстаграме.

  • ДЕНЬГИ.

Девушкам выдают определенную сумму на продукты - суточные. Расходы, превышающие эту сумму, участницы покрываем самостоятельно.

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  • ТЕЛЕФОНЫ.

У девушек нет телефонов на время сьемок. Один раз в несколько дней можно позвонить близким с телефона редактора.

  • ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ.

Пару раз в неделю, участниц отвозят в супермаркет. Время на пребывание в магазине ограничено, поэтому лучше составить список или быстро хватать что попалось под руку.

  • БЫТ.

Моют посуду, выносят мусор, убирают в своих комнатах самостоятельно. На цокольном этаже есть стиралка и сушилка. Ней участницы пользуются в любое время.

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  • ЕДА.

Готовят девушки самостоятельно.

Напомним, что 26 марта состоялся четвертый эфир проекта "Холостяк". Кто из участниц продолжил бороться за внимание Михаила Заливако - узнайте в материалах "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Юля Бильченко, Юлия Бильченко.
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