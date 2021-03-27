Свидание с роликами и возвращение "холостяков": чем запомнился 4 выпуск шоу "Холостяк-11" (фото)

В пятницу вечером, 26 марта, на телеканале "СТБ" показали четвертый выпуск 11 сезона одного из самых романтичных шоу на украинском телевидении - "Холостяк", главным героем которого является 31-летний предприниматель из Харькова Михаил Заливако.
Началась четвертая неделя проекта из приглашения на первое индивидуальное свидание воздушной гимнастки из Запорожской области Лизы Крутиковой.
Михаилу близкое знакомство с 24-летней девушкой очень понравилось, особенно рассказом о детстве, и в конце он подарил ей розу.
Далее состоялось групповое свидание в стиле 20-х годов прошлого столетия с тремя участницами проекта - 23-летней певицей шоу и моделью Розали Номбре, 25-летней владелицей студии визажа Джессикой Чеги и 22-летней веб-дизайнером Анной Гузеевой.
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На этом свидании Михаил поцеловал одну из девушек на глазах у остальных участниц. Счастливицей оказалась Аня, которая еще и успела при всех присутствующих сделать Михаилу массаж ног. Но другие красавицы тоже не были обделены.
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Далее Заливако познакомил девушек со своим другом, который раскрыл, что Аня занималась эскортом, о чем не сказала Михаилу. Он был неприятно удивлен. Под конец вечера роза досталась Розали.
Позже харьковчанин устроил виртуальное свидание с заболевшей бывшей супругой экс-главы Офиса президента Аней Богдан, которая была на изоляции от остальных участниц. Пара в режиме онлайн приготовила ужин и пообщалась про экстремальные виды спорта.
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В финале четвертой недели реалити-шоу "Холостяк" состоялся костюмированный бал в духе эпохи Возрождения, на котором поприсутствовали "холостяки" предыдущих сезонов шоу - Никита Добрынин и Макс Михайлюк, участник "Холостячки" Алексей Тригубенко, а также ведущий шоу Григорий Решетник.
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Михаил пригласил на личный разговор владелицу туристического агентства Екатерину Жук. Девушка произвела на него приятное впечатление.
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А вот Виктория Завгородняя запутала холостяка разговорами о масках, которые людям жизненно необходимо надевать при каждом случае, чтобы не открываться окружающим людям. Михаил заподозрил в этом неискренность.
По итогам четвертой недели на церемонии роз Михаил отправил домой 22-летнюю Анну Гузееву и 29-летнюю Викторию Завгороднюю.
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На пятой неделе проекта за сердце "Холостяка" Михаила будут бороться 10 девушек.
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Все об участницах 11 сезона проекта "Холостяк" читайте в материале "Телеграфа".