Что известно о девушке, которую уже назвали финалисткой "Холостяка-11" (фото, видео)

После церемонии роз, которая состоялась в третьем выпуске популярного реалити-шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, в проекте осталось всего 12 девушек из 29.
Среди яркий участниц шоу можно выделить владелицу студии визажа, 25-летнюю Антонию-Джессику Чеги родом из Мукачево, Закарпатская область.
Джессика имеет профессиональное предвысшее образование. Окончила Венгерский Техникум Számalk, физиореабилитация (массажист).
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Известна своим участием в венгерском проекте "Мастер Шеф". Красавица очень любит готовить.
Стоить отметить, что девушку уже назвали финалисткой "Холостяка". Не так давно в сети рассекретили, кто прорвется в полуфинал проекта, а все благодаря видео из родного города Джессики, которое появилось в YouTube 6 февраля этого года.
Напомним, что по правилам проекта знакомство с семьей и городом, где живет участница шоу, происходит именно в финале.
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Напомним, что свое решение покинуть "Холостяка" прокомментировала бывшая порноактриса из Днепра Анастасия Распутина (Адель Асанти).