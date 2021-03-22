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Что известно о девушке, которую уже назвали финалисткой "Холостяка-11" (фото, видео)

Что известно о девушке, которую уже назвали финалисткой "Холостяка-11" (фото, видео)
Обновлено 19:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram antoniajessica

После церемонии роз, которая состоялась в третьем выпуске популярного реалити-шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, в проекте осталось всего 12 девушек из 29.

Среди яркий участниц шоу можно выделить владелицу студии визажа, 25-летнюю Антонию-Джессику Чеги родом из Мукачево, Закарпатская область.

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Джессика имеет профессиональное предвысшее образование. Окончила Венгерский Техникум Számalk, физиореабилитация (массажист).

Известна своим участием в венгерском проекте "Мастер Шеф". Красавица очень любит готовить.

Стоить отметить, что девушку уже назвали финалисткой "Холостяка". Не так давно в сети рассекретили, кто прорвется в полуфинал проекта, а все благодаря видео из родного города Джессики, которое появилось в YouTube 6 февраля этого года.

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Напомним, что по правилам проекта знакомство с семьей и городом, где живет участница шоу, происходит именно в финале.

Напомним, что свое решение покинуть "Холостяка" прокомментировала бывшая порноактриса из Днепра Анастасия Распутина (Адель Асанти).

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Джессика Чеги, Антония-Джессика Чеги.
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