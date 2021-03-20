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Двойная церемония роз и неожиданные выгоны: как прошел третий выпуск проекта "Холостяк"

Двойная церемония роз и неожиданные выгоны: как прошел третий выпуск проекта "Холостяк"
00:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Новый Холостяк с первой вечеринки показал себя "новатором". Он первый, кто не выгонял никого из девушек после первой встречи, а поселил их в два дома. 

Однако и выгоны девушек теперь немного жестче. Михаил отправляет домой девушек во время свиданий, не дожидаясь церемонии роз. 

Третий выпуск начался с ухода самой интересной участницы 11 сезона - известной порноактрисы Адель Асанти, которая самостоятельно решила уйти с проекта. 

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Второй девушкой, которая покинула проект, стала "амбассадор леопарда" Кристина Пустовар. Михаила не впечатлило общение с девушкой, и он решил, что ей пора домой. 

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Несмотря на видный интерес в предыдущих выпусках к необычной и загадочной художнице Оле, третий выпуск не стал для нее удачным. Во время двойного свидания с Таней, она не смогла впечатлить Мишу, и он, решив, что Оля не хочет ему раскрываться, попрощался с участницей.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Первой, церемония роз прошла у девушек с дома на озере. Несмотря на довольно удачное индивидуальное общение Миши с Юлией Даньковой, холостяк решил не давать ей розу. 

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Также роза не досталась и самой взрослой участнице проекта Алле Павловной. Михаил видит в ней больше маму, начальницу, нежели свою ворую половинку.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На церемонию роз в Дом в лесу Михаил пригласил девушек из Дома на озере. Холостяк объявил, что хочет объединить два дома. 

Первой, кто покинула проект из второго дома стала - Алиса. Михаил считает, что, то общение, которое происходит между ними на проекте, не совсем такое, каким должно быть. Как друг, она очень хорошая, но не как партнерша, считает Заливако.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Следом за Алисой, Михаил решил отправить домой и блогершу Надин. Холостяк не увидел, что в этом проекте ей нужен именно он, а не пиар. 

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Лола в очередной раз решила сыграть "бедную и нещастную", однако Михаилу надоели эти манипуляции. Девушка заявила, что хочет уйти, и видимо ждала, что Миша ее отговорит, но холостяк этого не сделал и провел ее домой. 

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Напомним, что во втором выпуске шоу покинуло сразу девять участниц.

Чтобы посмотреть онлайн 3 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" переходите на сайт Teleportal.UA!

26 марта в 19:00 смотрите четвертый выпуск романтического реалити-шоу на канале "СТБ".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

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Холостяк, Михаил Заливако.
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