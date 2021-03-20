Двойная церемония роз и неожиданные выгоны: как прошел третий выпуск проекта "Холостяк"

19 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Новый Холостяк с первой вечеринки показал себя "новатором". Он первый, кто не выгонял никого из девушек после первой встречи, а поселил их в два дома.

Однако и выгоны девушек теперь немного жестче. Михаил отправляет домой девушек во время свиданий, не дожидаясь церемонии роз.

Третий выпуск начался с ухода самой интересной участницы 11 сезона - известной порноактрисы Адель Асанти, которая самостоятельно решила уйти с проекта.

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Второй девушкой, которая покинула проект, стала "амбассадор леопарда" Кристина Пустовар. Михаила не впечатлило общение с девушкой, и он решил, что ей пора домой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Несмотря на видный интерес в предыдущих выпусках к необычной и загадочной художнице Оле, третий выпуск не стал для нее удачным. Во время двойного свидания с Таней, она не смогла впечатлить Мишу, и он, решив, что Оля не хочет ему раскрываться, попрощался с участницей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Первой, церемония роз прошла у девушек с дома на озере. Несмотря на довольно удачное индивидуальное общение Миши с Юлией Даньковой, холостяк решил не давать ей розу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Также роза не досталась и самой взрослой участнице проекта Алле Павловной. Михаил видит в ней больше маму, начальницу, нежели свою ворую половинку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На церемонию роз в Дом в лесу Михаил пригласил девушек из Дома на озере. Холостяк объявил, что хочет объединить два дома.

Первой, кто покинула проект из второго дома стала - Алиса. Михаил считает, что, то общение, которое происходит между ними на проекте, не совсем такое, каким должно быть. Как друг, она очень хорошая, но не как партнерша, считает Заливако.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Следом за Алисой, Михаил решил отправить домой и блогершу Надин. Холостяк не увидел, что в этом проекте ей нужен именно он, а не пиар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Лола в очередной раз решила сыграть "бедную и нещастную", однако Михаилу надоели эти манипуляции. Девушка заявила, что хочет уйти, и видимо ждала, что Миша ее отговорит, но холостяк этого не сделал и провел ее домой.

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Напомним, что во втором выпуске шоу покинуло сразу девять участниц.

Чтобы посмотреть онлайн 3 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" переходите на сайт Teleportal.UA!

26 марта в 19:00 смотрите четвертый выпуск романтического реалити-шоу на канале "СТБ".