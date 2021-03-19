"Они с разных планет": Михаил Заливако выгнал с проекта "Холостяк" еще одну девушку

19 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако. Практически в начале выпуска проект решила покинуть Анастасия Распутина, известная как порноактриса Адель Асанти.

Напомним, что во втором выпуске шоу покинуло сразу девять участниц.

Во время группового свидания с Кристиной, Сашей и Юлей, Михаил поехал на корт, где они занимались теннисом. Во время тренировки Кристина немного "наехала" на холостяка из-за того, что он сразу не рассказал о втором доме. Однако после объяснений Миши они успокоились.

После, главный герой решил пообщаться с каждой девушкой по отдельности. Во время разговора с Кристиной было много недопониманий. Видимо девушка так переволновалась, что Миша ее совсем не понял. Холостяку даже показалось, что ее рассказы немного приукрашены.

Поэтому он принял решение попрощаться с "амбассадором леопарда" Кристиной Пустовар.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Бильченко, которая пришла на кастинг в ростовом костюме зайца, призналась, что испытывала перед первым свиданием с Михаилом Заливако. Отметим, что девушка была первой с кем у холостяка было индивидуальное свидание.