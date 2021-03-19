Порноактриса Адель Асанти покинула шоу "Холостяк"

19 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако. Во втором выпуске проект покинуло сразу девять участниц, и теперь за сердце Михаила остались бороться 21 девушка.

Выпуск начался с того, что девушки из одного из домов пригласили Михаила на день рождение одной из участниц - Анны Богдан. Во время вечеринки, девушки немного разругались из-за того, что одна из них нарушила договоренность "не выдергивать" Мишу из компании для индивидуального разговора.

Осуждения и обсуждения Алисы, которая и нарушила это правило, разозлило Настю, известную как Адель Асанти, и она приняла решение уйти из проекта.

Михаил пытался отговорить ее и предложил перевезти ее в другой дом, однако Настя отказалась.

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Ранее, "Телеграф" писал, кто такая порноактриса Адель Асанти, для чего она пришла на проект и что она постит в Инстаграм.