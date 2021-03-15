"Хочу помогать девушкам не совершать моих ошибок": что известно о порноактрисе Адель Асанти из шоу "Холостяк" (фото, видео)

5 марта 2021 года на телеканале СТБ стартовал новый, 11 сезон самого романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным мужчиной, за сердце которого будут бороться участницы стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

На кастинг для участия в шоу пришло много девушек, однако одна из них все же выделялась на фоне других. И дело здесь вовсе не во внешности, а в сфере деятельности девушки. Анастасия Распутина из Днепра - в прошлом известная порноактриса, которая работала под псевдонимом Адель Асанти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Анастасия Распутина - уроженка города Днепр. Ей 24 года и она уже успела закончить карьеру, как актриса фильмов для взрослых. Весной 2020 года Настя заявила, что уходит из профессии и хочет стать сексопатологом, чтобы помогать как молодым людям, так и более взрослым познавать себя и увеличивать свой сексуальный опыт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

С 16 лет юная Настя начала сниматься в различных фотосессиях, чтобы повысить свою самооценку. После, ее заметили в Праге, и пригласили сниматься в фильмах для взрослых. За всю свою карьеру она снялась в 30 фильмах.

На своей странице в Инстаграме Адель Асанти ведет мини-блог, в которой постит снимки и видео с различных съемок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex - P*rnostar|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Идя на шоу "Холостяк" девушка очень переживала, что когда Михаил узнает, кто она, то выгонит ее сразу же. Однако Михаил, как и соперницы Насти восприняли новость о ее прошлом с пониманием.

Напомним, что новый, третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" выйдет в эфир 19 марта в 19:00.