Бывшая жена Андрея Богдана в "Холостяке-11": что о ней известно (фото)

5 марта состоялась долгожданная премьера романтического реалити-шоу "Холостяк-11". Главные героем проекта, за сердце которого борются одни из самых красивых девушек Украины, стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

В 11 сезоне некоторые участницы проекта очень удивили своим присутствием. Вспомним хотя бы бывшую порноактрису из Днепра Анастасию Распутину, или экс-супругу бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана - Анну.

Девушке 28 лет. Живет в Киеве. Окончила Национальный университет пищевых технологий по специальности "маркетолог".

Сейчас Анна Богдан (девичья фамилия Сторожук) работает в туристическом бизнесе и очень любит свое дело, которое позволяет ей путешествовать и узнавать мир.

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Самым необычным поступком в своей жизни Анна считает исполнение своей песни бывшему мужу на свадьбе, которая состоялась на берегу океана. К сожалению, общие фото Анны с Андреем Богданом найти не удалось.

View this post on Instagram A post shared by Анна Богдан Холстяк 11 (@hannastorozhuk)

View this post on Instagram A post shared by Анна Богдан Холстяк 11 (@hannastorozhuk)

В мужчине ценит смелость, ум, порядочность и чувство юмора.

View this post on Instagram A post shared by Анна Богдан Холстяк 11 (@hannastorozhuk)

Стоить добавить, что после выхода первого выпуска "Холостяка" 5 марта на страницу Анны Богдан было подписано меньше 10 тысяч пользователей, но 18 марта число подписчиков увеличилось до 14 тысяч. К тому же можно увидеть, что Анна отписалась от страницы Михаила Заливако. Может ли это говорить о скором уходе девушки с проекта - узнаем в ближайшее время.

До:

После:

Ранее участница "Холостяка-11" Юлия Бильченко рассказала, как переживала перед первым свиданием с Михаилом Заливако.