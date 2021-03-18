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Бывшая жена Андрея Богдана в "Холостяке-11": что о ней известно (фото)

Бывшая жена Андрея Богдана в "Холостяке-11": что о ней известно (фото)
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анны Богдан

5 марта состоялась долгожданная премьера романтического реалити-шоу "Холостяк-11". Главные героем проекта, за сердце которого борются одни из самых красивых девушек Украины, стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

В 11 сезоне некоторые участницы проекта очень удивили своим присутствием. Вспомним хотя бы бывшую порноактрису из Днепра Анастасию Распутину, или экс-супругу бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана - Анну.

Девушке 28 лет. Живет в Киеве. Окончила Национальный университет пищевых технологий по специальности "маркетолог".

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Сейчас Анна Богдан (девичья фамилия Сторожук) работает в туристическом бизнесе и очень любит свое дело, которое позволяет ей путешествовать и узнавать мир.

Самым необычным поступком в своей жизни Анна считает исполнение своей песни бывшему мужу на свадьбе, которая состоялась на берегу океана. К сожалению, общие фото Анны с Андреем Богданом найти не удалось.

В мужчине ценит смелость, ум, порядочность и чувство юмора.

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Стоить добавить, что после выхода первого выпуска "Холостяка" 5 марта на страницу Анны Богдан было подписано меньше 10 тысяч пользователей, но 18 марта число подписчиков увеличилось до 14 тысяч. К тому же можно увидеть, что Анна отписалась от страницы Михаила Заливако. Может ли это говорить о скором уходе девушки с проекта - узнаем в ближайшее время.

До:

Шоу "Холостяк": кто первой ушел с проекта в 11 сезоне (фото)

После:

Ранее участница "Холостяка-11" Юлия Бильченко рассказала, как переживала перед первым свиданием с Михаилом Заливако.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Холостяк, Андрей Богдан, Анна Богдан.
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