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Четверг, 18.03.2021
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Оскандалившийся Добрынин показал, где снимали знакомство с родителями Даши на проекте "Холостяк" (видео)

Оскандалившийся Добрынин показал, где снимали знакомство с родителями Даши на проекте "Холостяк" (видео)
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram Никиты Добрынина

Экс-холостяк Никита Добрынин, который стал ведущим на российском телевидении, 17 марта приехал с беременной женой Дашей Квитковой к ее родителям на обед.

Украинский телеведущий снял на видео дворик, в котором произошло его первое знакомство с родителями девушки, когда пара еще участвовала в девятом сезоне реалити-шоу "Холостяк".

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"Я думаю все помнят этот легендарный дворик. Сейчас он, наверное, не такой зеленый, как тогда, но обновился очень круто", - напомнил подписчикам Добрынин.

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А вот тот самый дворик во время съемок "Холостяка-9":

Напомним, что участие Никиты Добрынина в российском проекте "Холостяк" очень расстроило некоторых его фанатов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

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Холостяк, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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