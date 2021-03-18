Оскандалившийся Добрынин показал, где снимали знакомство с родителями Даши на проекте "Холостяк" (видео)

Экс-холостяк Никита Добрынин, который стал ведущим на российском телевидении, 17 марта приехал с беременной женой Дашей Квитковой к ее родителям на обед.

Украинский телеведущий снял на видео дворик, в котором произошло его первое знакомство с родителями девушки, когда пара еще участвовала в девятом сезоне реалити-шоу "Холостяк".

"Я думаю все помнят этот легендарный дворик. Сейчас он, наверное, не такой зеленый, как тогда, но обновился очень круто", - напомнил подписчикам Добрынин.

А вот тот самый дворик во время съемок "Холостяка-9":

Напомним, что участие Никиты Добрынина в российском проекте "Холостяк" очень расстроило некоторых его фанатов.