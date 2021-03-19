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Не захотела открыться: загадочная художница Оля покинула шоу "Холостяк"

Не захотела открыться: загадочная художница Оля покинула шоу "Холостяк"
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако

Холостяк 11 сезона решил не прощаться с девушками после перво вечеринки, чтобы пообщаться с ними еще и понять, какие они на самом деле. А теперь стремительно прощается с участницами, после второго общения. Михаил проводит групповые свидание, после которых одна из девушек покидает проект. 

Таким образом, во втором выпуске шоу покинуло сразу девять участниц. Новый, третий выпуск прошел под таким же "девизом".

Практически в начале выпуска проект решила покинуть Анастасия Распутина, известная как порноактриса Адель Асанти. Она это сделала по своему желанию, так как ей не понравилось поведение девушек, с которыми она жила в доме.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Второй, кто покинула шоу стала "амбассадор леопарда" Кристина ПустоварМихаил не нашел "точек соприкосновение" с девушкой во время индивидуального общения, и поэтому решил отправить Крис домой. 

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Третьей участницей, которая не смогла добиться расположения холостяка стала загадочная художница Ольга. Если сначала Михаилу это даже нравилось, то после двойного свидания с ней и Таней, он понял, что они не пара. Оля отправилась домой. 

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Ранее, "Телеграф" писал, что одна из участниц 11 сезона "Холостяка" Дарья Ставнича в эфире пост-шоу "Как выйти замуж" рассказала о личной драме, которую ей пришлось пережить. Девушка поделилась своими переживаниями, которые она испытала, узнав об измене своего экс-бойфренда после четырех лет отношения.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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