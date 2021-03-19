Он все отрицал: участница шоу "Холостяк" рассказала об измене

В четверг, 18 марта, на телеканале "СТБ" состоялся второй выпуск пост-шоу "Як вийти заміж", где участницы и герои проекта "Холостяк" раскрывают секреты личной жизни и делятся советами о взаимоотношениях.
В эфире выступила фитнес-тренер из Днепра - 23-летняя Дарья Ставнича, которая рассказала об измене своего экс-бойфренда после четырех лет отношения.
Девушка встречалась с азербайджанцем. Так как Дарье приходилось участвовать в различных спортивных соревнованиях, ее долгое отсутствие сказывалось на отношениях и это приводило к постоянным ссорам.
"Потом я узнала, что он изменил мне с другой девочкой, когда я была на сборах", - рассказала Дарья. Об этом рассказал друг ее парня.
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На протяжении полугода Дарья спрашивала возлюбленного об этом, но он все отрицал. Однажды мужчина отказался приезжать и пара просто разошлась: "Я думала, что это будет по шутке, просто ссора, но нет мы расстались. Меня обидело, что человек так легко может отказаться, с учетом того, что мы так долго были вместе".
Напомним, что Дарья Ставнича пришла на проект в поисках ответственного, терпеливого и целеустремленного мужчины. Девушка хочет стать хорошей женой и мамой.
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Добавим, что до начала показа шоу "Холостяк" на украинском телевидении на страницу Дарьи в Инстаграме было подписано 11 тысяч пользователей. По состоянию на 19 марта количество подписчиков увеличилось в два раза.
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