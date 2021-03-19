Он все отрицал: участница шоу "Холостяк" рассказала об измене

В четверг, 18 марта, на телеканале "СТБ" состоялся второй выпуск пост-шоу "Як вийти заміж", где участницы и герои проекта "Холостяк" раскрывают секреты личной жизни и делятся советами о взаимоотношениях.

В эфире выступила фитнес-тренер из Днепра - 23-летняя Дарья Ставнича, которая рассказала об измене своего экс-бойфренда после четырех лет отношения.

Девушка встречалась с азербайджанцем. Так как Дарье приходилось участвовать в различных спортивных соревнованиях, ее долгое отсутствие сказывалось на отношениях и это приводило к постоянным ссорам.

"Потом я узнала, что он изменил мне с другой девочкой, когда я была на сборах", - рассказала Дарья. Об этом рассказал друг ее парня.

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View this post on Instagram A post shared by Холостяк 11 (@stavnicha_dasha)

На протяжении полугода Дарья спрашивала возлюбленного об этом, но он все отрицал. Однажды мужчина отказался приезжать и пара просто разошлась: "Я думала, что это будет по шутке, просто ссора, но нет мы расстались. Меня обидело, что человек так легко может отказаться, с учетом того, что мы так долго были вместе".

Напомним, что Дарья Ставнича пришла на проект в поисках ответственного, терпеливого и целеустремленного мужчины. Девушка хочет стать хорошей женой и мамой.

View this post on Instagram A post shared by Холостяк 11 (@stavnicha_dasha)

Добавим, что до начала показа шоу "Холостяк" на украинском телевидении на страницу Дарьи в Инстаграме было подписано 11 тысяч пользователей. По состоянию на 19 марта количество подписчиков увеличилось в два раза.

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Ранее сообщалось, что участница "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, как переживала перед первым свиданием с Михаилом Заливако.