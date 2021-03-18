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Адель Асанти уйдет с проекта? Чего ожидать от 3 выпуска "Холостяка"

Адель Асанти уйдет с проекта? Чего ожидать от 3 выпуска "Холостяка"
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram Michael Zalivako

В пятницу, 19 марта, на телеканале "СТБ" выйдет третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако.

В прошлом эфире девять участниц уже покинули проект, теперь Михаилу предстоит определится с 20-й красавиц, готовых завоевать его сердце.

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Создатели реалити представили анонс, который в очередной раз поставил в тупик фанатов "Холостяка". В ролике бывшая порноактриса Анастасия Распутина (Адель Асанти) говорит герою, что решает покинуть проект, а ведь участница стала одной из фавориток шоу. Так ли это на самом деле, или режиссеры снова сбивают с толку зрителей - узнаем 19 марта.

"Девочки идут ва банк: одна соблазняет, другая обольщает - Холостяк растерян. А чем завершатся "активные боевые стратегии" участниц - не пропустите уже завтра в 19:00 на СТБ!", - поделились в Инстаграме проекта.

Тем временем украинская телеведущая Регина Тодоренко, проживающая в России, раскритиковала формат шоу "Холостяк", где, по ее мнению, девушки рассматриваются как лошади "на смотринах".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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