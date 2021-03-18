Регина Тодоренко "прошлась" по участницам шоу "Холостяк"

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая стала звездным детективом в российском шоу "Маска", раскритиковала популярное сейчас реалити-шоу "Холостяк" и сравнила ее участниц с лошадьми. Уточним, что в России, также как и в Украине, весной стартовал новый сезон, где героем проекта стал рэпер Тимати, а ведущим - украинский экс-"холостяк" Никита Добрынин, участием в шоу которого украинцы очень недовольны.

Своим мнением девушка поделилась у себя на странице в Инстаграме.

По словам Регины, проект у нее вызывает очень противоречивые чувства: "С одной стороны приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей, проверяют "копыта", "зубы", "хвост" и "гриву".

View this post on Instagram A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

"Красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы", - пишет телеведущая.

Тодоренко искренне желает каждой из участниц проекта обрести любовь, а не ходить на эти "смотрины" и кастинги.

Некоторые подписчики Регина полностью согласились с ее мнением; другие же отметили, что именно пиар помогает девушкам получить большую популярность и повышает шансы удачно выйти замуж.

Напомним, что в украинской версии проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако принимает участница, которая приходилась женой бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.