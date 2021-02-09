"Париком никого не удивишь": фанаты Тодоренко разделились по поводу ее нового образа (фото, видео)

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая чуть не погибла во время занятий серфингом на Бали, ненадолго сменила имидж ради участия в новом шоу на российском телевидении. Проект, который стартует в День святого Валентина, 14 февраля, называется "Маска".

Для первого выпуска Тодоренко перекрасила свои волосы в розовый цвет, точнее надела парик и перевоплотилась в чародейку. Новый образ телеведущей вызвал у ее подписчиков довольно неоднозначные отзывы.

"Не ожидала от себя такой шалости. Но как же это весело и увлекательно наблюдать за собой в новом образе", - подписала новый снимок Регина в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

Большинству поклонников певицы пришелся по душе ее звездный образ, другие же, наоборот, написали, что такой цвет волос Тодоренко совсем не идет.

Ранее Регина Тодоренко порассуждала о своей финансовой независимости и рассказала, почему так важно заниматься тем, что любишь.