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Регина Тодоренко едва не погибла во время отдыха на Бали

Регина Тодоренко едва не погибла во время отдыха на Бали
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Телеведущая Регина Тодоренко вместе со своей семьей отправилась на новогодние праздники в теплые страны - на Бали.

Регина - ярый поклонник серфинга. Ранее, она уже сообщала, что во время занятий повредила ногу, но, оказывается, на этом ее “приключения” с доской не закончились.

На своей странице в Инстаграме девушка сообщила, что очередное занятие едва ли не закончилось трагедией. Телеведущая чуть не утонула.

Регина попала в “жуткое месиво” незнакомых ей необузданных волн, которые чуть не унесли ее на дно. Однако звезда вовремя взяла себя в руки и смола выплыть на безопасное пространство океана.

“Перестала ли я бояться после этого случая воды? - НЕТ! - Пойду ли я снова преодолевать свой страх? - ТОЧНО ДА!” - добавила Тодоренко.

 
 
 
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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее, “Телеграф” писал, что Регина Тодоренко поделилась снимками своего сына Майкла с отдыха.

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Все по теме:

Отдых, Телеведущая, Бали, Регина Тодоренко.

Автор:

Телеграф
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