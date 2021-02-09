"Седина в бороду, бес в ...": Оля Полякова оценила новый имидж Филиппа Киркорова

Популярный российский певец Филипп Киркоров решил сменить образ жгучего брюнета. Артист решил больше не закрашивать седину.

Свой новый цвет волос и короткую стрижку Киркоров продемонстрировал на своей странице в Инстаграме.

"NEW me.️ Седина в бороду, бес в …" - подписал снимок певец.

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В комментариях друзья и подписчики артиста начали засыпать его комплиментами и восторженными отзывами.

"Огонь", "Всегда красавец", "Очень красиво", "Вам идёт быть естественным и счастливым", "Выглядите потрясно", "Новый образ - благородный, статный!", "Воу воу круто" - пишут фаны.

Отличилась в комментариях и украинская певица Оля Полякова. Ей видимо мало одного скандала с Тиной Кароль и она снова лезет на рожон. Суперблондинка прокомментировала новый образ Киркорова, и ей уже за это прилетело в комментариях.

Стоит отметить, что "Королева ночи" и Филипп Бедросович состоят в дружеских отношениях.

Ранее, Филипп Киркоров был брюнетом:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Ранее, "Телеграф" писал, что Филипп Киркоров едет на Евровидение 2021, где представит команду Молдавии.