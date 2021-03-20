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Порноактриса из "Холостяка" прокомментировала свой уход с проекта: "Михаилу желаю обрести любовь"

Порноактриса из "Холостяка" прокомментировала свой уход с проекта: "Михаилу желаю обрести любовь"
08:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram adelasantyxx

В пятницу, 19 марта, на телеканале "СТБ" состоялся третий эфир самого романтичного реалити-шоу страны "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако.

Не дождавшись традиционной церемонии роз одна из эффектных участниц проекта, бывшая порноактриса из Днепра Анастасия Распутина, более известная как Адель Асанти, решила сама уйти из шоу. 24-летней девушке не понравилось, как на вечеринке в честь дня рождения Анны Богдан другие девушки буквально "выдергивали" холостяка из компании для индивидуального общения.

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На собственной странице в Инстаграме Настя прокомментировала свой уход, отметим, что в ее жизни произошли огромные изменения: "О моем уходе с проекта. Я остаюсь обычным человеком, но меня больше так не воспринимают! В моей жизни произошли большие изменения, я познала себя. А вот Михаилу я желаю обрести любовь на проекте, ваша Настя".

Реакция ее подписчиков в социальной сети ожидаема. Фанаты Насти очень расстроились из-за ее ухода с популярного проекта, ведь ее считали одной из самых искренних участниц, которая заслуживает лучшего.

Напомним, что в третьем эфире шоу "Холостяк" состоялся первый "официальный" в 11 сезоне поцелуй. С кем приятно провел время харьковчанин Михаил Заливако - читайте в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 293

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Шоу, Холостяк, Адель Асанти, Анастасия Распутина.
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