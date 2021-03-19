Первый "официальный" поцелуй на "Холостяке": кто стал счастливицей

19 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". 11 сезон проекта, главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Холостяк с первой вечеринки показал, что этот сезон не будет стандартным и уж явно не будет скучным.

Одним из "переломных" моментов в шоу является первый поцелуй. По идеи первый поцелуй в шоу уже был: еще на первой вечеринке, когда Михаил попал в мишень, которую подготовила Анна Гузеева.

А вот первый "официальный" поцелуй достался Юлии Бильченко/Зайке. Выходит, что девушка первопроходец в 11 сезоне: первое свидание было за ней, и первый поцелуй тоже.

Юля забрала Мишу из общей встречи и при помощи "женских хитростей" добилась долгожданного поцелуя.

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Ранее, "Телеграф" писал, что в начале выпуска по собственному желанию покинула проект Анастасия Распутина, известная как порноактриса Адель Асанти. Вслед за ней Михаил отправил домой Кристину Пустовар. Также, холостяк не смог открыть для себя и загадочную Олю, решив, что она сама не захотела этого. Поэтому и она поехала домой.