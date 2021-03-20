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"Холостяк" умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)

"Холостяк" умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Michael Zalivako

31-летний харьковский бизнесмен и герой нового сезона популярного проекта "Холостяк" Михаил Заливако, который подарил "официальный" первый поцелуй на шоу, поделился новыми кадрами, умилившими пользователей соцсети Инстаграм.

На своей странице владелец логистической компании разместил фото и видео, на которых изображен он сам с маленькой девочкой. На первых кадрах они вместе рисуют, а на последнем снимке Михаил кормит с ложечки ребенка.

Порноактриса из "Холостяка" прокомментировала свой уход с проекта: "Михаилу желаю обрести любовь"

"Раз, два, три! -открывай рот, Ди", - подписал новый пост "холостяк".

 
 
 
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A post shared by Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Одна из подписчиц спросила Михаила, не его ли дочь позирует на фото, на что мужчина отписал, что это всего лишь его крестница.

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Поклонницы Заливако отметили, что с героя реалити-шоу "Холостяк" получился бы хороший отец и прекрасный семьянин.

Напомним, что в пятницу, 19 марта, прошел третий выпуск романтического проекта "Холостяк". Всего в шоу осталось всего 12 участниц.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 280

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Дети, Холостяк, Михаил Заливако.
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