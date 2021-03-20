"Холостяк" умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)

31-летний харьковский бизнесмен и герой нового сезона популярного проекта "Холостяк" Михаил Заливако, который подарил "официальный" первый поцелуй на шоу, поделился новыми кадрами, умилившими пользователей соцсети Инстаграм.
На своей странице владелец логистической компании разместил фото и видео, на которых изображен он сам с маленькой девочкой. На первых кадрах они вместе рисуют, а на последнем снимке Михаил кормит с ложечки ребенка.
"Раз, два, три! -открывай рот, Ди", - подписал новый пост "холостяк".
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Одна из подписчиц спросила Михаила, не его ли дочь позирует на фото, на что мужчина отписал, что это всего лишь его крестница.
Поклонницы Заливако отметили, что с героя реалити-шоу "Холостяк" получился бы хороший отец и прекрасный семьянин.
Напомним, что в пятницу, 19 марта, прошел третий выпуск романтического проекта "Холостяк". Всего в шоу осталось всего 12 участниц.