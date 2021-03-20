Жена Джигана увеличила себе грудь (фото)

Российская модель и дизайнер Оксана Самойлова, которая хотела развестись с рэп-исполнителем Джиганом, увеличила себе грудь, сменив старые грудные импланты на новые.
Фото после проделанной пластической операции мать четверых детей опубликовала в соцсети Инстаграм, но позже почему-то удалила.
"Ура, я сделала это", - написала Оксана.
Фото: Скриншот поста
Судя по сториз 32-летней Самойловой, операцию по смене имплантов она сделала 19 марта.
А это видео девушка выложила в сториз на следующий день 20 марта:
Известно, что для модели не впервой ложиться под нож пластических хирургов. Самойлова не готова прощаться со своей роскошной фигурой из-за кормления малышей, но решится на повторную операцию для нее оказалось труднее, чем первый раз, пишет "Комсомольская правда".
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"Это была моя третья попытка: две предыдущие не увенчались успехом. С одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем "икс"", - рассказала Оксана. Сейчас Самойлова чувствует себя хорошо и практически не испытывает дискомфорта.
Стоить добавить, что Самойлову часто упрекают в чрезмерном увлечении пластикой, но она не собирается останавливаться в стремлении обрести совершенную фигуру.
Фото Оксаны Самойловой до операции по увеличению груди 19 марта:
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Ранее Оксана Самойлова позабавила подписчиков, показав оригинальные подарки мужу на Новый год.