Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Разоблачал комплексы Путина и был против Украины в НАТО: что известно о новом директоре ЦРУ
Разоблачал комплексы Путина и был против Украины в НАТО: что известно о новом директоре ЦРУ
Украина вошла в топы по распространению COVID-19 в мире и Европе
Украина вошла в топы по распространению COVID-19 в мире и Европе

Жена Джигана увеличила себе грудь (фото)

Жена Джигана увеличила себе грудь (фото)
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram Samoylova Oxana

Российская модель и дизайнер Оксана Самойлова, которая хотела развестись с рэп-исполнителем Джиганом, увеличила себе грудь, сменив старые грудные импланты на новые.

Фото после проделанной пластической операции мать четверых детей опубликовала в соцсети Инстаграм, но позже почему-то удалила.

Василиса Фролова показала себя до и после рождения ребенка (фото)

"Ура, я сделала это", - написала Оксана.

Фото: Скриншот поста

Судя по сториз 32-летней Самойловой, операцию по смене имплантов она сделала 19 марта.

А это видео девушка выложила в сториз на следующий день 20 марта:

Известно, что для модели не впервой ложиться под нож пластических хирургов. Самойлова не готова прощаться со своей роскошной фигурой из-за кормления малышей, но решится на повторную операцию для нее оказалось труднее, чем первый раз, пишет "Комсомольская правда".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Регина Тодоренко "прошлась" по участницам шоу "Холостяк"

"Это была моя третья попытка: две предыдущие не увенчались успехом. С одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем "икс"", - рассказала Оксана. Сейчас Самойлова чувствует себя хорошо и практически не испытывает дискомфорта.

Стоить добавить, что Самойлову часто упрекают в чрезмерном увлечении пластикой, но она не собирается останавливаться в стремлении обрести совершенную фигуру.

Фото Оксаны Самойловой до операции по увеличению груди 19 марта:

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Ранее Оксана Самойлова позабавила подписчиков, показав оригинальные подарки мужу на Новый год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Джиган, Оксана Самойлова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
02 Байден несколько раз упал, поднимаясь в самолет: новость тут же стала хитом росСМИ
03 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
04 Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко
05 Зеленский заявил, что в Украине на банковские счета детей будут "капать" деньги от недр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине три дня подряд более 15 тысяч заболевших COVID-19: свежая статистика
В Украине три дня подряд более 15 тысяч заболевших COVID-19: свежая статистика
&quot;Народ страдает. Тут все недовольны&quot;: пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
"Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
Массовый побег людей и опустевшие улицы: фото и видео из закрытого на карантин Парижа
Массовый побег людей и опустевшие улицы: фото и видео из закрытого на карантин Парижа
Жена Джигана увеличила себе грудь (фото)
Жена Джигана увеличила себе грудь (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь