Блогер Оксана Самойлова высказалась о разводе с Джиганом

Новости шоу бизнеса:Она не стала отрицать, что тяжело переживает развод с любимым мужчиной.

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, как переживает проблемы в семье.

31-летняя Insta-звезда активно публикует в Сети новые снимки своих детей, а также свои фото, в подписи к которым рассказывает о том, что происходит в ее личной жизни.

Самойлова эмоционально высказалась о разводе с украинским рэпером Джиганом и дала совет девушкам всегда рассчитывать на себя. Она также добавила, что "плакать лучше в Бэнтли, чем на засаленной кухне":

Фото: https://www.instagram.com/p/B-kk11khn2s/

"Знаете какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка? Нет это не про то что все козлы и все изменяют и любви нет. Я уверена на миллиард процентов что есть огромное количество ответственных, развитых, умных, умеющих любить, заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин. Я про то что всегда, всегда нужно рассчитывать только на себя и свои силы! Все что я делала, я примеряла на ситуацию: а смогу ли я сама это вытянуть и детей я рожала себе, зная что я смогу их обеспечить своими силами. Если бы так не было, я была бы в 1 000 000 раз в гораздо более сложной ситуации и миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами еще и в финансовом плане. Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. Пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными что вы и сами можете себя обеспечить! Учитесь, развивайтесь, работайте! и в любом случае плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне", — написала Самойлова в подписи к снимку, на котором позирует в бикини на пляже.

Самойлова сообщила, что работает с психологом, переживая "свой личный ад".

Фото: https://www.instagram.com/p/B-kVYffhz70/

"Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог, у моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием в чем они виноваты. Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предъявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность, я прокручиваю мысли по кругу в замкнутом пространстве, без возможности отвлечься.

Я вижу как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но я знаю что это закончится и нужно просто перетерпеть", — признается она.