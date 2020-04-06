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Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой
Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой

Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой

Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой
15:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Маша родилась в январе этого года и стала третьим ребенком Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой.

Сегодня Энрике Иглесиас поделился с подписчиками в Instagram милым видео со своей маленькой дочкой Машей. В ролике кроха сидит у папы на коленях, а Энрике водит ее за ручки из стороны в сторону.

Некоторые подписчики удивились, что девчушка уже сидит, и посчитали, что это вредно для ее здоровья. Но большинство выразили в комментариях умиление и оставили добрые пожелания семье. "Какая сладкая! Храни вас бог", "Симпатяшка, лапочка", "Чудесный ребенок! Счастья вашей семье", "Такая маленькая, а уже платьице от Gucci", — пишут пользователи.

В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. Во многих интервью Иглесиас отмечал, что невероятно счастлив быть многодетным отцом. 

 
 
 
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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Я почти не сплю, но мне так хорошо! Я ни за что не отказался бы от этого, — говорил артист. Когда появилась дочка, певец переживал, как ее воспримут старшие дети. 

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Все-таки два года разница, было волнительно. А еще у нас дома две собаки — просто полный хаос! — рассказывал певец.

Русское имя для дочери выбрала Анна. В интернациональной семье Курниковой и Иглесиаса разговаривают на трех языках, и Энрике старательно постигает русский. На некоторых видеороликах из Instagram пары слышно, что порой в их доме играют русские и даже советские детские песенки.

Дочь назвали Машей, мне очень нравится это имя. Благодаря Анне я учу русский язык и уже могу немного на нем говорить. У нас дома смесь трех языков: испанский, русский и английский, — рассказал Энрике.

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Дети, Знаменитости, Энрике Иглесиас, Малыши, Трогательные видео.
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