Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой

Новости шоу бизнеса:Маша родилась в январе этого года и стала третьим ребенком Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой.

Сегодня Энрике Иглесиас поделился с подписчиками в Instagram милым видео со своей маленькой дочкой Машей. В ролике кроха сидит у папы на коленях, а Энрике водит ее за ручки из стороны в сторону.

Некоторые подписчики удивились, что девчушка уже сидит, и посчитали, что это вредно для ее здоровья. Но большинство выразили в комментариях умиление и оставили добрые пожелания семье. "Какая сладкая! Храни вас бог", "Симпатяшка, лапочка", "Чудесный ребенок! Счастья вашей семье", "Такая маленькая, а уже платьице от Gucci", — пишут пользователи.

В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. Во многих интервью Иглесиас отмечал, что невероятно счастлив быть многодетным отцом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 5 Апр 2020 в 1:57 PDT

Я почти не сплю, но мне так хорошо! Я ни за что не отказался бы от этого, — говорил артист. Когда появилась дочка, певец переживал, как ее воспримут старшие дети.

Все-таки два года разница, было волнительно. А еще у нас дома две собаки — просто полный хаос! — рассказывал певец.

Русское имя для дочери выбрала Анна. В интернациональной семье Курниковой и Иглесиаса разговаривают на трех языках, и Энрике старательно постигает русский. На некоторых видеороликах из Instagram пары слышно, что порой в их доме играют русские и даже советские детские песенки.

Дочь назвали Машей, мне очень нравится это имя. Благодаря Анне я учу русский язык и уже могу немного на нем говорить. У нас дома смесь трех языков: испанский, русский и английский, — рассказал Энрике.