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"Лучшие подарки для мужа": супруга Джигана рассмешила сеть идеями на новогодние праздники (фото)

"Лучшие подарки для мужа": супруга Джигана рассмешила сеть идеями на новогодние праздники (фото)
Обновлено 22:40 Ср, 23 Декабрь 2020 Телеграф Фото: instagram Оксаны Самойловой

Известный рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, также известный под псевдонимом Джиган (GeeGun), в этом году успел отличиться. После рождения четвертого ребенка, рэпер успел побывать в клинике для наркозависимых, а его супруга, модель и блогер Оксана Самойлова, и то объявила о разводе с ним. Напоминать Джигану о том, кто главная женщина в его жизни, она, вероятно, будет при каждом удобном случае.

На своей странице в Инстаграме девушка выложила пост, в котором показала новогодние подарки для своего возлюбленного.

"Лучшие подарки для мужа в 2020 году. Если вы еще не знаете, что подарить своим мч, у меня есть пару идей", - написала Самойлова. Судя по фотографиям, Джиган если бы и хотел "позабыть" о любимой хоть на минуту - у него это все равно не получится.

 
 
 
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Теперь у Джигана подушки и одеяло, чехол на телефон, чемодан, бокал и даже паззлы - все с изображением портретов Оксаны Самойловой.

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Так супруга Джигана рассмешила сеть идеями с подарками. Некоторые Telegram-каналы взялись троллить пост Самойловой.

Telegram-канал НЕБОЖЕНА

Telegram-канал YOBAJUR

Telegram-канал Светские хроники

Подписчицы Оксаны взяли идеи себе на заметку. Комментарии говорят сами за себя.

Стоить отметить, что в 2020 году пара отпраздновала 8-летнюю годовщину совместной жизни. Несмотря на то, что зимой супруги были на пороге развода из-за жуткого поведения Джигана, они смогли сохранить любовь ради своих детей.

 
 
 
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Ранее Джиган посвятил Оксане Самойловой песню, в которой признается ей в любви.

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Все по теме:

Джиган, Подарки, Оксана Самойлова.

Автор:

Телеграф
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