«Новую дочь» Путина потроллили за фото в ванной

В конце ноября российские СМИ вспыхнули новостью о том, что у президента РФ Владимира Путина есть внебрачная дочь от Светланы Кривоногих – Елизавета. Правдивая эта информация или нет, пока точно не известно. Однако отчество у девушки – Владимировна.

Елизавета Кривоногих активно ведет страничку в Инстаграм, но под псевдонимом. Стоит отметить, там не найти снимков, где отчетливо видно ее лицо. Также, Лиза не прочь и выставить пикантные снимки.

На днях Елизавета опубликовала серию новых фото, на которых видно только ноги девушки в черных туфлях с завязками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rozova luiza v. (@luizaroz_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rozova luiza v. (@luizaroz_)

Новые снимки якобы дочери Путина вызвали у пользователей сети не особо приятную реакцию. Девушку начали «тролить» в комментариях.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как выглядят и чем занимаются дети Владимира Путина.