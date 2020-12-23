«Новую дочь» Путина потроллили за фото в ванной

В конце ноября российские СМИ вспыхнули новостью о том, что у президента РФ Владимира Путина есть внебрачная дочь от Светланы Кривоногих – Елизавета. Правдивая эта информация или нет, пока точно не известно. Однако отчество у девушки – Владимировна.
Елизавета Кривоногих активно ведет страничку в Инстаграм, но под псевдонимом. Стоит отметить, там не найти снимков, где отчетливо видно ее лицо. Также, Лиза не прочь и выставить пикантные снимки.
На днях Елизавета опубликовала серию новых фото, на которых видно только ноги девушки в черных туфлях с завязками.
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Новые снимки якобы дочери Путина вызвали у пользователей сети не особо приятную реакцию. Девушку начали «тролить» в комментариях.
Ранее, «Телеграф» рассказывал, как выглядят и чем занимаются дети Владимира Путина.