Голая попа и красивая жизнь: что постит в Instagram третья дочь Путина

Сеть взорвала информация о якобы еще одной дочери президента РФ Владимира Путина, о которой рассказали журналисты "Проекта", проведя собственное расследование.

Елизавета Кривоногих – дочь бизнесмена из Санкт-Петербурга Светланы Кривоногих.

Выяснилось, что девушка 2003 года рождения, данные о ее отце скрыты, но отчество у Елизаветы – Владимировна.

Страницы в соцсетях Елизавета Кривоногих ведет под псевдонимом. Она не постит (либо удалила фото), на которых можно хорошо рассмотреть ее лицо.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

17-летняя девушка не стесняется публиковать в соцсети и пикантные снимки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

В ее Instagram можно увидеть, как "непросто" ей живется. У нее много брендовых вещей и она может позволить себе отдохнуть на яхте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

Отметим, что в Кремле прокомментировали журналистское расследование, в котором идет речь о предполагаемой дочери Владимира Путина Елизавете Кривоногих. Песков назвал это расследование "желтым", "провокационным" и "малоубедительным".