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Голая попа и красивая жизнь: что постит в Instagram третья дочь Путина

Голая попа и красивая жизнь: что постит в Instagram третья дочь Путина
07:59 Сегодня Телеграф

Сеть взорвала информация о якобы еще одной дочери президента РФ Владимира Путина, о которой рассказали журналисты "Проекта", проведя собственное расследование.

Елизавета Кривоногих – дочь бизнесмена из Санкт-Петербурга Светланы Кривоногих.

Выяснилось, что девушка 2003 года рождения, данные о ее отце скрыты, но отчество у Елизаветы – Владимировна.

Страницы в соцсетях Елизавета Кривоногих ведет под псевдонимом. Она не постит (либо удалила фото), на которых можно хорошо рассмотреть ее лицо.

 
 
 
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Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

В сети нашли пикантное фото третьей дочери Путина

17-летняя девушка не стесняется публиковать в соцсети и пикантные снимки. 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

В ее Instagram можно увидеть, как "непросто" ей живется. У нее много брендовых вещей и она может позволить себе отдохнуть на яхте.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

Путин стал героем новой карикатуры после слива про третью дочь

Отметим, что в Кремле прокомментировали журналистское расследование, в котором идет речь о предполагаемой дочери Владимира Путина Елизавете Кривоногих. Песков назвал это расследование "желтым", "провокационным" и "малоубедительным".

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Все по теме:

Кремль, Россия, Владимир Путин, Елизавета Кривоногих.

Автор:

Телеграф
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