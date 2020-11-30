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Путин стал героем новой карикатуры после слива про третью дочь

Путин стал героем новой карикатуры после слива про третью дочь
00:18 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин стал героем очередной карикатуры. На сей раз ему припомнили "слив" о третьей дочери

Новая работа известного карикатуриста Сергея Елкина размещена в его Телеграм-канале. 

"Всем дочерям нужны только деньги, никто не просит цветочек аленький", - говорится в подписи картинки. 

Как сообщалось ранее, в сеть попала информация о том, что у Путина есть еще одна дочь. На сей раз матерью якобы является бывшая уборщица, а ныне акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих. Примечательно, что у нее нашли элитную яхту "Альдога", которую охраняет новейший противодиверсионный катер ВМФ РФ

Как известно, ранее Путину в СМИ приписывался роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. Недавно журналисты выяснили, что Кабаева за год получила около 785 миллионов рублей (295,2 млн грн).  

О том, сколько у Путина детей и как они живут, читайте в материале: У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Сергей Елкин.

Автор:

Телеграф
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