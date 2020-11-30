Путин стал героем новой карикатуры после слива про третью дочь

Президент России Владимир Путин стал героем очередной карикатуры. На сей раз ему припомнили "слив" о третьей дочери.

Новая работа известного карикатуриста Сергея Елкина размещена в его Телеграм-канале.

"Всем дочерям нужны только деньги, никто не просит цветочек аленький", - говорится в подписи картинки.

Как сообщалось ранее, в сеть попала информация о том, что у Путина есть еще одна дочь. На сей раз матерью якобы является бывшая уборщица, а ныне акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих. Примечательно, что у нее нашли элитную яхту "Альдога", которую охраняет новейший противодиверсионный катер ВМФ РФ.

Как известно, ранее Путину в СМИ приписывался роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. Недавно журналисты выяснили, что Кабаева за год получила около 785 миллионов рублей (295,2 млн грн).

О том, сколько у Путина детей и как они живут, читайте в материале: У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются.