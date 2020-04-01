Оксана Самойлова официально объявила о разводе с Джиганом

Новости шоу бизнеса:Супруга рэпера подает на развод после 10 лет брака.

Блогер Оксана Самойлова, жена рэп-музыканта Джигана и мать четверых его детей, официально объявила о разводе.

После длительного молчания девушка сделала на своей странице в Instagram эмоциональную публикацию, в которой рассказала, что приняла решение подать на развод. Пост Самойлова сопроводила счастливым кадром, на котором они с Джиганом обнимают своих детей.

По словам звезды, она лишь сейчас узнала об изменах мужа, а также заявила, что их семейная жизнь оказалась обманом:

Фото: https://www.instagram.com/p/B-ZYHUyB-Vq/

"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю как можно так поступать. Потому что мы были счастливы понимаете? По настоящему, мы не ссорились особо, я видела что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла что при таких раскладах когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать", — написала она.

Самойлова также прокомментировала серию публикаций на Instagram-странице Джигана, которые свидетельствуют о том, что у рэпера проблемы с психикой. Отметим, после того как пара экстренно вернулась из Майами в Москву на период карантина, рэпер начал публиковать в Сети странные снимки. На одном из них он изображен голым со связанными руками. В частности, на снимке запечатлен момент, когда артиста ведут охранники по длинному коридору, больше напоминающему подвал.

"Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит. Я всегда была за семью, за то что бы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому. Я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое. Все что он сделал с собой и с нашей семьей это его ответственность, только его. Я не знаю когда он будет в состоянии осознать все что наделал и будет ли вообще. Я не знаю что будет завтра или через месяц. Я не знаю как буду я с 4 детьми. Но мне придется быть сильной, и скорее всего сильнее чем когда-либо", — добавила Самойлова.

Ранее девушка также поблагодарила Джигана за детей, опубликовав грустный пост:

Фото: https://www.instagram.com/p/B-SKgEvhFDg/

"Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все что было было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей", — написала Самойлова.