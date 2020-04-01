Скачать
Среда, 01.04.2020
"Полет домой": Польша помогла вернуть граждан Украины на родину
"Полет домой": Польша помогла вернуть граждан Украины на родину
Аваков: Пассажирское авиасообщение - закрыто
Аваков: Пассажирское авиасообщение - закрыто
От коронавируса умер экс-президент Марселя
От коронавируса умер экс-президент Марселя
Дарья-грязные проруби: приметы и обряды 1 апреля
Дарья-грязные проруби: приметы и обряды 1 апреля

Оксана Самойлова официально объявила о разводе с Джиганом

Смотрите фото (3)
Оксана Самойлова официально объявила о разводе с Джиганом
08:40 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Супруга рэпера подает на развод после 10 лет брака.

Блогер Оксана Самойлова, жена рэп-музыканта Джигана и мать четверых его детей, официально объявила о разводе.

После длительного молчания девушка сделала на своей странице в Instagram эмоциональную публикацию, в которой рассказала, что приняла решение подать на развод. Пост Самойлова сопроводила счастливым кадром, на котором они с Джиганом обнимают своих детей.

По словам звезды, она лишь сейчас узнала об изменах мужа, а также заявила, что их семейная жизнь оказалась обманом:

Фото: https://www.instagram.com/p/B-ZYHUyB-Vq/

"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю как можно так поступать. Потому что мы были счастливы понимаете? По настоящему, мы не ссорились особо, я видела что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла что при таких раскладах когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать", — написала она.

Самойлова также прокомментировала серию публикаций на Instagram-странице Джигана, которые свидетельствуют о том, что у рэпера проблемы с психикой. Отметим, после того как пара экстренно вернулась из Майами в Москву на период карантина, рэпер начал публиковать в Сети странные снимки. На одном из них он изображен голым со связанными руками. В частности, на снимке запечатлен момент, когда артиста ведут охранники по длинному коридору, больше напоминающему подвал.

Мила Йовович поделилась достижениями старшей дочери (Видео)

"Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит. Я всегда была за семью, за то что бы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому. Я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое. Все что он сделал с собой и с нашей семьей это его ответственность, только его. Я не знаю когда он будет в состоянии осознать все что наделал и будет ли вообще. Я не знаю что будет завтра или через месяц. Я не знаю как буду я с 4 детьми. Но мне придется быть сильной, и скорее всего сильнее чем когда-либо", — добавила Самойлова.

Ранее девушка также поблагодарила Джигана за детей, опубликовав грустный пост:

Фото: https://www.instagram.com/p/B-SKgEvhFDg/

"Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все что было было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей", — написала Самойлова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Семья, Отношения, Развод, Знаменитости, Джиган, Оксана Самойлова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
02 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
03 За день в Украине зарегистрировано почти сто случаев заражения Covid-19
04 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, соцпрограммы для медиков и "теплые кредиты"
05 Закон о рынке земли: В Раде - уже пять проектов, блокирующих подписание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе, 14 нарушений &quot;тишины&quot;
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
Пандемия COVID-19: оперативные данные на 1 апреля
Пандемия COVID-19: оперативные данные на 1 апреля
Температурные качели: чем порадует погода в День смеха
Температурные качели: чем порадует погода в День смеха
Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2020 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь