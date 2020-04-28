Джиган поздравил жену с днем рождения и посвятил ей новую песню (Видео)

Новости культуры:В песне, опубликованной в Instagram двумя днями ранее, Джиган поет, что "готов на все ради семьи и детей".

После продолжительного молчания в соцсетях украинский рэпер Джиган вернулся в Instagram, чтобы представить новую песню, посвященную его супруге, блогеру и бизнесвумен Оксане Самойловой.

Первой публикацией музыканта после нескольких недель затишья в Сети стал клип на трек Готов на все.

В понедельник утром, 27 апреля, рэпер опубликовал еще одно видео, представив новый трек Тайна. Его он посвятил супруге Оксане Самойловой, которая отмечает свое 32-летие. Примечательно, что 27 апреля свой день рождения также отмечает дочь пары, Майя, которой исполнилось три года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 24 Апр 2020 в 9:52 PDT

"С днем рождения мои родные! Я люблю вас больше жизни!!! Мама и Майя HBD!!! Премьера, моего нового трека — Тайны уже сегодня в 23:59 на всех цифровых площадках", — написал рэпер в подписи к видео, которое состоит из счастливых кадров влюбленных Джигана и Самойловой, а также их детей.

Примечательно, что в новом треке рэпера нет даже намека на семейные проблемы, которые супруги переживают в последние месяцы. Напротив, в новой песне Джиган поет о светлом и счастливом совместном будущем, несмотря на то, что Самойлова накануне приняла решение подать на развод с отцом своих четверых детей.