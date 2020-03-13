Дружина Джигана відправила чоловіка на лікування у клініку для наркозалежних

Новини шоу бізнесу:Артист перебуває у клініці для наркозалежних.

Одеський репер Джиган перебуває на лікуванні в клініці для нарко — і алкозалежних і потрапив він туди після несподіваних спалахів гніву і агресії стосовно членів своєї сім'ї. Про це масово пишуть ЗМІ.

Згідно з інформацією, 34-річний Денис Устименко-Вайнштейн (справжнє ім'я артиста) зараз знаходиться в елітній клініці, перебування в якій Джигану обходиться близько 3 тис. грн на день.

Відомо, що агресивну поведінку Джигана його знайомі стали помічати після гучних вечірок, які артист закочував з нагоди народження у лютому 2020 четвертої дитини — сина Давида. За інформацією інсайдерів, він агресивно поводився стосовно дружини Оксани Самойлової і навіть піднімав на неї руку. Саме вона і відправила чоловіка на лікування.

Також зараз у Мережі активно поширюються чутки, що дружина Джигана, з якою вони прожили 8 років, подає заяву на розлучення. Подібні ідеї підігріла недавня публікація Оксани — в інста-сторіз, де вона запостила фото з неоднозначною фразою: "Я просто не хочу прокидатися в цей світ", — написала мати чотирьох дітей.

До речі, попри те, що Джиган знаходиться в клініці, він користується соцмережами, в яких пише звернення до дружини з вибаченнями. В одному з них він зворушливо звернувся до Оксани:

"Я люблю тебе, рідна, і буду любити вічно! Ти врятувала мені життя! Хто врятує одне життя, той врятує весь світ", — написав Джиган.

Що ж, будемо стежити за розвитком подій в зірковій сім'ї — невже любов не переможе залежність?