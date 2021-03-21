"Вот какие они... эти бабочки в животе": Юлия Зайка рассказала, что чувствовала во время поцелуя с Михаилом Заливако

19 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", во время которого состоялся первый "официальный" поцелуй на проекте. Счастливицей стала обладательница и первого свидания с Михаилом - Юлия Зайка Бильченко.

По поведению девушки очень заметно, что она влюблена в Михаила. Во время общей встречи с девушками из дома, Юля "украла" Михаила на разговор, где и "соблазнила" его на первый поцелуй.

На своей странице в Инстаграм девушка посвятила этому "событию" пост, в котором рассказала, что тогда чувствовала. Юля призналась, что "всеми фибрами своей души" посылала Мише "целовательные" сигналы, ведь видела "чертиков" в его глазах.

"Дыхание перехватило. Приятное тепло поселилось в моей душе. Вот какие они ... эти бабочки в животе..." - пишет Юлия о тех чувствах, которые наполнили ее, когда Михаил ее поцеловал.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия поделилась своими впечатлениями о первом свидании с холостяком. Девушка призналась, что очень нервничала перед встречей, однако и была счастлива, что стала первой обладательницей индивидуального свидания.