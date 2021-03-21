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"Вот какие они... эти бабочки в животе": Юлия Зайка рассказала, что чувствовала во время поцелуя с Михаилом Заливако

"Вот какие они... эти бабочки в животе": Юлия Зайка рассказала, что чувствовала во время поцелуя с Михаилом Заливако
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", во время которого состоялся первый "официальный" поцелуй на проекте. Счастливицей стала обладательница и первого свидания с Михаилом - Юлия Зайка Бильченко. 

По поведению девушки очень заметно, что она влюблена в Михаила. Во время общей встречи с девушками из дома, Юля "украла" Михаила на разговор, где и "соблазнила" его на первый поцелуй. 

Двойная церемония роз и неожиданные выгоны: как прошел третий выпуск проекта "Холостяк"  

На своей странице в Инстаграм девушка посвятила этому "событию" пост, в котором рассказала, что тогда чувствовала.  Юля призналась, что "всеми фибрами своей души" посылала Мише "целовательные" сигналы, ведь видела "чертиков" в его глазах.

"Дыхание перехватило. Приятное тепло поселилось в моей душе. Вот какие они ... эти бабочки в животе..." - пишет Юлия о тех чувствах, которые наполнили ее, когда Михаил ее поцеловал. 

 
 
 
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Публикация от Юля Зайка | Холостяк 11 (@julz_seven)

Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия поделилась своими впечатлениями о первом свидании с холостяком. Девушка призналась, что очень нервничала перед встречей, однако и была счастлива, что стала первой обладательницей индивидуального свидания. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Юлия Бильченко.
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