"Холостяк": как прошло первое индивидуальное свидание Михаила с воздушной гимнасткой (фото)

В пятницу, 26 марта, стартовал новый эфир романтического реалити-шоу "Холостяк-11".

На четвертой неделе Михаил Заливако позвал на первое индивидуальное свидание воздушную гимнастку Елизавету Крутикову.

31-летний харьковский бизнесмен, основатель логистической компании, повел девушку кататься на роликах.

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После катания Михаил спросил о детстве Лизы. 24-летняя девушка из Запорожской области рассказала, что у нее есть три сестры: старшая домохозяйка, а средняя, также как и Лиза, занимается воздушной гимнастикой.

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Когда девушке было всего 3 года, из семьи ушел родной отец, но позже у сестер появился отчим, который очень хорошо заботился о них: "Все было классно. 22 года они (мама с отчими - ред.) вместе живут. Я не могу пожаловаться. Мама у меня супер добрая, супер позитивная. Она всегда в курсе всех моих событий". Также Лиза добавила, что с родным отцом общается, но созваниваются они только раз в год.

Заливако отметил доброту Лизы и ее искреннюю любовь к близким людям, и она вернулась к остальным участницам с розой.

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View this post on Instagram A post shared by Liza KrutikovaХолостяк 11 (@elkrutikova)

Ранее экс-участница 11 сезона шоу "Холостяк", бывшая порноактриса Анастасия Распутина рассказала, чем будет заниматься после проекта.