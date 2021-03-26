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"Холостяк": как прошло первое индивидуальное свидание Михаила с воздушной гимнасткой (фото)

"Холостяк": как прошло первое индивидуальное свидание Михаила с воздушной гимнасткой (фото)
19:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram holostyakstb

В пятницу, 26 марта, стартовал новый эфир романтического реалити-шоу "Холостяк-11".

На четвертой неделе Михаил Заливако позвал на первое индивидуальное свидание воздушную гимнастку Елизавету Крутикову.

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31-летний харьковский бизнесмен, основатель логистической компании, повел девушку кататься на роликах.

После катания Михаил спросил о детстве Лизы. 24-летняя девушка из Запорожской области рассказала, что у нее есть три сестры: старшая домохозяйка, а средняя, также как и Лиза, занимается воздушной гимнастикой.

Когда девушке было всего 3 года, из семьи ушел родной отец, но позже у сестер появился отчим, который очень хорошо заботился о них: "Все было классно. 22 года они (мама с отчими - ред.) вместе живут. Я не могу пожаловаться. Мама у меня супер добрая, супер позитивная. Она всегда в курсе всех моих событий". Также Лиза добавила, что с родным отцом общается, но созваниваются они только раз в год.

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Заливако отметил доброту Лизы и ее искреннюю любовь к близким людям, и она вернулась к остальным участницам с розой.

Ранее экс-участница 11 сезона шоу "Холостяк", бывшая порноактриса Анастасия Распутина рассказала, чем будет заниматься после проекта.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Лиза Крутикова.
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