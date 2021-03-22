Опять за старое? Порноактриса из "Холостяка" рассказала, чем занялась после шоу

Экс-участница популярного на телеканале "СТБ" реалити-шоу "Холостяк-11", бывшая порноактриса из города Днепр Анастасия Распутина, поделилась своим планами на будущее.
На своей личной странице в Инстаграме 24-девушка рассказала, что возобновила обучение по сексологии, так как во время съемок не смогла сдать экзамены.
"Теперь все буду учить сначала", - отметила Настя.
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Также бывшая порноактриса поинтересовалась у подписчиков, будет ли им интересен секс-блог, который она хочет вести в будущем. Пользователи соцсети ответили утвердительно, отметив, что некоторым людям не помешало бы ознакомиться с культурой сексуального поведения.
Ранее Анастасия Распутина объяснила свой уход с проекта 11 сезона "Холостяка".