Опять за старое? Порноактриса из "Холостяка" рассказала, чем занялась после шоу

Экс-участница популярного на телеканале "СТБ" реалити-шоу "Холостяк-11", бывшая порноактриса из города Днепр Анастасия Распутина, поделилась своим планами на будущее.

На своей личной странице в Инстаграме 24-девушка рассказала, что возобновила обучение по сексологии, так как во время съемок не смогла сдать экзамены.

"Теперь все буду учить сначала", - отметила Настя.

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Также бывшая порноактриса поинтересовалась у подписчиков, будет ли им интересен секс-блог, который она хочет вести в будущем. Пользователи соцсети ответили утвердительно, отметив, что некоторым людям не помешало бы ознакомиться с культурой сексуального поведения.

Ранее Анастасия Распутина объяснила свой уход с проекта 11 сезона "Холостяка".