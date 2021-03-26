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Шоу "Маска": мечтательная Луна удивит зрителей в новом выпуске

Шоу "Маска": мечтательная Луна удивит зрителей в новом выпуске
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 27 марта, состоится десятый эфир развлекательного, песенного шоу "Маска".

"Маска" - это музыкальный проект, который является украинской адаптацией к международному формату Masked Singer.

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В новом выпуске нас познакомят с мечтательно Луной.

Художник по костюмам проекта Назар Дидык признался, что Луна - одна из самых любимых образов, который пришлось создавать для шоу "Маска".

"Этим образом хотел передать все величие и красоту нашего спутника, тесно связанным с нашим существованием на этой планете! Сколько любовных историй, сколько песен посвящено, сколько прекрасных слов сказано под светом Луны... Она символизирует наши эмоции, желания и чувства, поэтому блеск и свет легли в основу образа", - вдохновенно рассказывает дизайнер.

Уже в эту субботу, 27 марта, в 21:00 в шоу "Маска" мы попробуем разгадать нового героя вместе с детективами!

В девятом выпуске шоу "Маска" проект покинул украинский певец Дмитрий Каднай в костюме Буряка, а также Злата Огневич, которая скрывалась в костюме Ворона.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Маска.
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