Шоу "Маска": мечтательная Луна удивит зрителей в новом выпуске

В субботу, 27 марта, состоится десятый эфир развлекательного, песенного шоу "Маска".

"Маска" - это музыкальный проект, который является украинской адаптацией к международному формату Masked Singer.

В новом выпуске нас познакомят с мечтательно Луной.

Художник по костюмам проекта Назар Дидык признался, что Луна - одна из самых любимых образов, который пришлось создавать для шоу "Маска".

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"Этим образом хотел передать все величие и красоту нашего спутника, тесно связанным с нашим существованием на этой планете! Сколько любовных историй, сколько песен посвящено, сколько прекрасных слов сказано под светом Луны... Она символизирует наши эмоции, желания и чувства, поэтому блеск и свет легли в основу образа", - вдохновенно рассказывает дизайнер.

Уже в эту субботу, 27 марта, в 21:00 в шоу "Маска" мы попробуем разгадать нового героя вместе с детективами!

В девятом выпуске шоу "Маска" проект покинул украинский певец Дмитрий Каднай в костюме Буряка, а также Злата Огневич, которая скрывалась в костюме Ворона.