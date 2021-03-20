Изысканный Ворон и очаровательный Буряк на шоу "Маска": кто ушел с проекта в 9 эфире (фото, видео)

В субботу, 20 марта, состоялся 9 выпуск одного из самых ярких, вокальных гипер-шоу на украинском телевидении - "Маска". В этом эфире зрители увидели всех участников проекта, которых осталось только 8 из 16.

В новом выпуске удивил и окончательно запутал звездных детективов новый герой - изысканный Ворон. Мальчик или девочка выступил с песней группы "НеАнгелы" - "Юра, прощай"?

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В "маске" Ворона оказалась... украинская певица Злата Огневич!

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Дракона просто не узнать! Детективы начинают нервничать, потому что их версии растворяются на глазах.

Песня: Макс Барских - Подруга-ночь.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Очень трогательное и чувственное выступление Циклопа. Но больше всего удивил Андрей Михайлович, начав обнимать всех, кто был на сцене "Маски".

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Сом зажег сцену шоу "Маска" вместе с очаровательной Настей Каменских! Детективам удалось подловить нашего героя на знании языка.

Песня: Олег Кензов - По кайфу.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Каждый раз Лягушонок поет для нас всем сердцем. Очень трогательный выступление.

Песня: Quest Pistols - Белая стрекоза любви.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Пришло время первого голосования. Кто же попадет в зону риска в 9 эфире?

Итак, в проект "Маска" дальше проходят Дракон, Циклоп и Лягушонок, а Сом становится номинантом на вылет.

Зрители и детективы по-настоящему насладились выступлением и голосом Буряка.

Песня: Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Настоящее искусство на сцене шоу! Изысканная Бабка снова удивила своим выступлением и голосом. Невероятное перевоплощение!

Песня: LP - Lost on You.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Если Солнце - это не Злата Огневич, тогда кто? Детективы были уверены в этой версии на все 100%.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Носорог перешел в наступление! Он уверен, что за сердце любимой женщины нужно бороться. И не словами, а поступками!

Песня: Оля Полякова - Номер один.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

По результатам второго голосования в девятом выпуске шоу "Маска" номинантом на разоблачение становится Буряк, который будет бороться за место в шоу с Сомом.

По итогам последнего голосования в финале девятого выпуска шоу покидает Буряк, под костюмом которого скрывался украинский певец Дмитрий Каднай!

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Смотрите полный выпуск девятой части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в восьмом выпуске шоу "Маска" покинул Мольфар, под "маской" которой прятался украинский телеведущий Павел Костицын.