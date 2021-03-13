Шоу "Маска": яркое выступление Волка и разоблачение Мольфара (фото, видео)

В субботу, 13 марта, состоялся 8 выпуск одного из самых ярких и запоминающих телепроектов на канале "Украина" - шоу "Маска".
В этом эфире нам представили нового героя - яркого Волка, который не оставит никого равнодушным. Его пластика сразу зажжет сердца женской половины наших детективов.
"Не буду вам врать - на самом деле вы все хорошо знаете меня. Мало кто из вас представляет, какую философию исповедует моя душа. Творчество для меня началось еще тогда, когда мне было 7. Сейчас я творю свои картины совсем иначе, чем прежде. Я не помню слов, которые способны описать мое отношение к самому себе. Кто я? Зачем я? В чем смысл? На эти вопросы мне сложно ответить. Что главное в жизни? Наверное, время. Все временно - любовь, слава, ощущение, счастье. Это всего лишь секунды, которые начинают обратный отсчет с момента их наступления", - рассказал о себе Волк, который и выступил первым на сцене шоу "Маска".
В итоге Волк снял маску - новым героем оказался певец Макс Барских!
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Впервые мы увидели Мольфара таким чувственным. Детективы сразу поняли, что он впервые перед нами душу.
Песня: НеАнгели - Роман.
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Детективы перестают понимать нашу героиню Циклопчика, ведь она полностью перешла на язык циклопов.
Песня: Luis Fonsi - Despacito.
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После первого голосования в зону риска проходит Мольфар, а Циклоп проходит дальше в проект.
Каждый раз чувствуется бешеная энергия Буряка. Уверены, что вся страна пела и танцевала вместе с этим героем.
Песня: Бумбокс - Поліна.
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Бабка снова удивила своим вокалом. Детективы пытаются разгадать месседж звездной участницы, которая, возможно, находится в интересном положении.
Песня: Ирина Билык - Снег.
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Все женские сердца после выступления Носорога растаяли.
Песня: Браво - Я то, что надо.
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Настала очередь второго голосования. Далее в шоу "Маска" проходят Бабка и Носорог, а Буряк становится в зону риска.
По итогам последнего голосования в финале восьмого выпуска шоу покидает Мольфар, под "маской" которой скрывался украинский телеведущий Павел Костицын!
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Смотрите полный выпуск восьмой части шоу "Маска" - видео:
Напомним, что в седьмом выпуске шоу "Маска" покинула Роза, под костюмом которой скрывалась известная певица Алина Гросу.