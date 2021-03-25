Шоу "Холостяк": Аня из Бостона рассказала, чем ей пришлось пожертвовать ради участия в проекте (видео)

Участница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Салтыкова, которая ушла с проекта после первой церемонии роз, эксклюзивно ответила на вопросы поклонников шоу.
20-летняя девушка, которая изучает бизнес-администрирование и менеджмент в Babson College в Бостоне, призналась, что ради участия в проекте ей пришлось пожертвовать собственным комфортом.
"Участие, в подобного рода, проекте - это все равно вызов себе, это выход из собственной зоны комфорта. Это была такая готовность попробовать что-то новое, оказаться в незнакомой обстановке, познакомиться с новыми людьми. Только это", - рассказала Аня.
Несмотря на сложности, девушка добавила, что этот опыт в целом пошел ей только в плюс.
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Добавим, что Анна Салтыкова родом из Кропивницкого. Мечтает построить головокружительную карьеру в консалтинге.
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Напомним, что четвертый выпуск шоу "Холостяк-11" состоится 26 марта на телеканале "СТБ" в 19.00. Не пропустите!
"Телеграф" будет делиться с вами самыми свежими новостями о проекте.
Ранее "Телеграф" сообщал, кто ушел с проекта "Холостяк" в третьем выпуске.