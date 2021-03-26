Костюмированный бал в духе эпохи Возрождения в "Холостяке": почему Джессика покинула гостей

В пятницу, 26 марта, стартовал новый эфир романтического реалити-шоу "Холостяк-11".
В финале четвертой недели реалити-шоу "Холостяк" состоялся костюмированный бал в духе эпохи Возрождения.
На это мероприятие 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако пригласил таинственных гостей, с помощью которых хотел увидеть, как участницы проекта проявят себя со стороны.
View this post on Instagram
Как оказалось, этими гостями оказались главные герои предыдущих сезонов проекта "Холостяк" - Никита Добрынин и Макс Михайлюк, участник "Холостячки" Алексей Тригубенко, а также ведущий проекта Григорий Решетник.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Перед вечеринкой девушки прошли "инструктаж" по этикету. Джессика Чеги из Закарпатья нарушила правила и получила 3 желтых цветка, после чего девушка в слезах покинула присутствующих.
Ранее экс-участница Аня, которая учится в Америке рассказала, чем пожертвовала ради участия в "Холостяке-11".