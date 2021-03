Саша из "Холостяка" поделилась списком книг, которые пришлись ей по вкусу

26 марта состоялся четвертый эфир одного из самых романтических шоу в Украине - "Холостяк", где за сердце героя, 31-летнего основателя логистической компании Михаила Заливако, борются красавицы со всей страны. На 4 неделе на проекте прошел костюмированный бал, в котором запомнилась одна из участниц шоу Александра Миколюк.

На своей личной странице в Инстаграме 22-летняя Саша поделилась списком книг, которые пришлись ей по вкусу за последнее время.

1. "Черный лебедь" - Нассим Николас Талеб

2. "Рискуя собственной шкурой" - продолжение первой книги того же автора.

3. "Рестарт" - Ирина Хакамада

4. "Generation P" - Виктор Пелевин

5. "Искусство войны" - Сунь Цзы

6. "Монах, который продал свой Феррари" - Робин Шарма

7. "21 урок для 21 века" - Юваль Харари

8. "Капитал и идеология" - Том Пикетти

9. "What Will It Take to Make A Woman President?" - Марианна Шнолл

10. "Иди туда, где страшно" - Джим Лоулесс

Александра Миколюк родилась в Донецке. Оканчивает Метропольный университет в Праге, Чехия. Является стилистом, организатором фэшн-съемок и моделью.

Мечтает добиться успехов в карьере и создать крепкую семью. В мужчинах ценит открытость, преданность, интеллект.

Добавим, что до участия в проекте на страницу Александры в Инстаграме было подписано более 48 тысяч пользователей. По состоянию на 28 марта количество подписчиков составляет более 55 тысяч.

Ранее фаворитка "холостяка" Михаила Заливако рассказала, как проходит жизнь девушек на проекте вне камер.