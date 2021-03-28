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Саша из "Холостяка" поделилась списком книг, которые пришлись ей по вкусу

Саша из "Холостяка" поделилась списком книг, которые пришлись ей по вкусу
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александры Миколюк

26 марта состоялся четвертый эфир одного из самых романтических шоу в Украине - "Холостяк", где за сердце героя, 31-летнего основателя логистической компании Михаила Заливако, борются красавицы со всей страны. На 4 неделе на проекте прошел костюмированный бал, в котором запомнилась одна из участниц шоу Александра Миколюк.

На своей личной странице в Инстаграме 22-летняя Саша поделилась списком книг, которые пришлись ей по вкусу за последнее время.

1. "Черный лебедь" - Нассим Николас Талеб

2. "Рискуя собственной шкурой" - продолжение первой книги того же автора.

3. "Рестарт" - Ирина Хакамада

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4. "Generation P" - Виктор Пелевин

5. "Искусство войны" - Сунь Цзы

6. "Монах, который продал свой Феррари" - Робин Шарма

7. "21 урок для 21 века" - Юваль Харари

8. "Капитал и идеология" - Том Пикетти

9. "What Will It Take to Make A Woman President?" - Марианна Шнолл

10. "Иди туда, где страшно" - Джим Лоулесс

Александра Миколюк родилась в Донецке. Оканчивает Метропольный университет в Праге, Чехия. Является стилистом, организатором фэшн-съемок и моделью.

Мечтает добиться успехов в карьере и создать крепкую семью. В мужчинах ценит открытость, преданность, интеллект.

Добавим, что до участия в проекте на страницу Александры в Инстаграме было подписано более 48 тысяч пользователей. По состоянию на 28 марта количество подписчиков составляет более 55 тысяч.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 196

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Литература, Шоу, Холостяк, Александра Миколюк.
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