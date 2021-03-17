Книги, которые влияют на мысли: участница 11 сезона "Холостяка" Надин поделилась своей подборкой

5 марта на телеканале СТБ стартовал 11 сезон самого романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Подробнее о новом Холостяке - читайте в материале "Телеграфа".

Одной из самых ярких участниц нового сезона стала блогерша Надин Медведчук. Девушка имеет миллионную аудиторию в Инстаграме и активно ведет свой блог. С начала проекта начала делиться фото и видео со съемок проекта.

Один из своих постов она посвятила литературе, а точнее книгам, которые повлияли на ее мысли. Надин считает, что в результате изменение мыслей, человек может изменить свою жизнь. Также, она показала короткий видео-ролик, который сняла во время съемок в проекте. Девушка садится в кресло и у нее "магическим" способом видеомонтажа появляется с розой в руках.

Топ-10 книг от Надин Медведчук:

1. Джон Кехо "Подсознание может все"

2. Экхард Толе "Сила момента сейчас"

3. Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Великий Гэтсби"

4. Колин Типпинг "Радикальное прощение"

5. Луиза Хей "Исцели свое тело"

6. Ронда Берн "Секрет"

7. Вадим Зеланд "Трансерфинг Реальности"

8. Хэл Элрод "Магия утра"

9. Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма"

10. Мари Кондо "Магическая уборка"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadin Medvedchuk Холостяк 11 (@nadin5_)

Ранее, "Телеграф" писал, что еще одной из не менее ярких участниц проекта "Холостяк 2021" является бывшая порноактриса Анастасия Распутина, известная под псевдонимом Адель Асанти. Кто же такая Адель Асанти и что она постит в Инстаграм - читайте в нашем материале.