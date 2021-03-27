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Спор на 500 гривен и беременная Бабка: как прошел 10 выпуск непредсказуемого шоу "Маска" (фото, видео)

Спор на 500 гривен и беременная Бабка: как прошел 10 выпуск непредсказуемого шоу "Маска" (фото, видео)
23:07 Сб, 27 Март 2021 Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 27 марта, состоялся 10 выпуск одного из самых положительных гипер-шоу на украинском телевидении - "Маска", в котором звездные детективы в лице Оли Поляковой, Насти Каменских, Олега Винника, Михаила Хомы (DZIDZIO) и Андрея Данилко разгадывают, кто скрывается под масками загадочных героев, удивляются многогранности талантов и наслаждаются невероятными музыкальными постановками. Чем ближе к финалу, тем больше борьбы!

В этом эфире нас познакомили с новым героем шоу - мечтательной Луной, которая удивила и окончательно запутала детективов.

Песня: Frank Sinatra - New York, New York.

Андрей Данилко даже поспорил на 500 гривен с Олей Поляковой, заверяя, что под костюмом героя находится экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.

В итоге нам показали, кто же скрывается за "маской" Луны - это действительно была украинская певица Надежда Мейхер!

Лягушонок умеет создать фантастический настрой. Детектив DZIDZIO подарил ему свой рисунок.

Песня: Верка Сердючка - Тук-тук-тук.

Наиболее противоречивая маска шоу. Бабка каждый раз удивляет детективов своим голосом. Тем более, ранее ведущий Владимир Остапчук сообщил, что на проекте есть беременная звезда, а выпирающий животик Бабки еще больше всего запутал наших детективов.

Песня: Hozier - Take Me To Church.

Оля Полякова уже начинает бояться брутального Носорога. Невозможно предсказать, что он сделает в этот раз. Такой он, влюбленный человек.

Первое голосование наступило. Номинантом на вылет становится Лягушонок.

Очень чувственное и трогательное выступление Дракона. Такую магию на сцене может создать только настоящий артист.

Песня: В'ячеслав Хурсенко - Соколята.

Детективы попробовали тактику злых полицейских, чтобы разгадать Циклопчика. Но не помогло.

Звездным детективам не хватало драйва от Сома. Но когда на сцену вышла Настя Каменских, наш герой начал активно заигрывать с ней.

Песня: Opus - Live is Life.

Невероятное выступление! Наше Солнышко парило над сценой, как и положено звезде.

Песня: Loreen - Euphoria.

По результатам второго голосования в десятом выпуске яркого шоу "Маска" номинантом на разоблачение становится Сом, который будет бороться за место в проекте с Лягушонком.

По итогам финального голосования в десятом выпуске "Маски" проект покидает Сом, под костюмом которого скрывался Иракли Макацария!

Смотрите полный выпуск девятой части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в девятом выпуске шоу "Маска" покинул Буряк, под костюмом которого скрывался украинский певец Дмитрий Каднай.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Маска, Надежда Мейхер, Иракли Макацария.
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