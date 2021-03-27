Спор на 500 гривен и беременная Бабка: как прошел 10 выпуск непредсказуемого шоу "Маска" (фото, видео)

В субботу, 27 марта, состоялся 10 выпуск одного из самых положительных гипер-шоу на украинском телевидении - "Маска", в котором звездные детективы в лице Оли Поляковой, Насти Каменских, Олега Винника, Михаила Хомы (DZIDZIO) и Андрея Данилко разгадывают, кто скрывается под масками загадочных героев, удивляются многогранности талантов и наслаждаются невероятными музыкальными постановками. Чем ближе к финалу, тем больше борьбы!
В этом эфире нас познакомили с новым героем шоу - мечтательной Луной, которая удивила и окончательно запутала детективов.
Песня: Frank Sinatra - New York, New York.
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Андрей Данилко даже поспорил на 500 гривен с Олей Поляковой, заверяя, что под костюмом героя находится экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.
В итоге нам показали, кто же скрывается за "маской" Луны - это действительно была украинская певица Надежда Мейхер!
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Лягушонок умеет создать фантастический настрой. Детектив DZIDZIO подарил ему свой рисунок.
Песня: Верка Сердючка - Тук-тук-тук.
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Наиболее противоречивая маска шоу. Бабка каждый раз удивляет детективов своим голосом. Тем более, ранее ведущий Владимир Остапчук сообщил, что на проекте есть беременная звезда, а выпирающий животик Бабки еще больше всего запутал наших детективов.
Песня: Hozier - Take Me To Church.
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Оля Полякова уже начинает бояться брутального Носорога. Невозможно предсказать, что он сделает в этот раз. Такой он, влюбленный человек.
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Первое голосование наступило. Номинантом на вылет становится Лягушонок.
Очень чувственное и трогательное выступление Дракона. Такую магию на сцене может создать только настоящий артист.
Песня: В'ячеслав Хурсенко - Соколята.
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Детективы попробовали тактику злых полицейских, чтобы разгадать Циклопчика. Но не помогло.
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Звездным детективам не хватало драйва от Сома. Но когда на сцену вышла Настя Каменских, наш герой начал активно заигрывать с ней.
Песня: Opus - Live is Life.
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Невероятное выступление! Наше Солнышко парило над сценой, как и положено звезде.
Песня: Loreen - Euphoria.
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По результатам второго голосования в десятом выпуске яркого шоу "Маска" номинантом на разоблачение становится Сом, который будет бороться за место в проекте с Лягушонком.
По итогам финального голосования в десятом выпуске "Маски" проект покидает Сом, под костюмом которого скрывался Иракли Макацария!
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Смотрите полный выпуск девятой части шоу "Маска" - видео:
Напомним, что в девятом выпуске шоу "Маска" покинул Буряк, под костюмом которого скрывался украинский певец Дмитрий Каднай.