Вокальные дуэли и разоблачение сразу 4-х звезд: как прошел полуфинал шоу "Маска" (фото, видео)

В субботу, 3 апреля, состоялся полуфинал одного из самых ярких гипер-шоу на телеканале "Україна" - "Маска", в котором звездные детективы разгадывают знаменитостей, прячущимися за яркими костюмами. В 11 выпуске были сняты 4 "маски", которые поборолись за участие в финале в серьезных дуэлях.
Первым в этом эфире выступил новый герой проекта - пьянящее и сладкое Мохито.
View this post on Instagram
Как оказалось, в костюме Мохито выступил ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов.
View this post on Instagram
Первыми в дуэль вступили веселая Лягушка, выступление которого всегда поражали звездных детективов и зрителей, и брутальный Носорог, влюбленный в Олю Полякову.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Судьбу исполнителей вершат зрители в зале.
View this post on Instagram
По итогам их голосования с проекта выбывает Лягушонок, под костюмом которого скрывался актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин, а Носорог проходит в финал.
View this post on Instagram
В полуфинале произошло ожесточенное противостояние двух очень ярких героинь с мощными голосами. Солнце и Бабка попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Зрители выбрала ту участницу, которая, по их мнению, должна стать финалисткой шоу "Маска".
View this post on Instagram
В финал проекта проходит Солнце, а Бабку ждет разоблачение - под костюмом скрывалась украинская певица Анастасия Приходько, которая находится в интересном положении.
View this post on Instagram
В полуфинале трогательный Циклоп и мужественный Дракон сошлись в музыкальном поединке и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
По результатам финального голосования в 11 выпуске проекта "Маска" финалистом становится Дракон. Циклопчик, под костюмом которого скрывалась украинская певица Мишель Андраде, покидает проект.
View this post on Instagram
В итоге, в финал первого сезона шоу "Маска" проходят Носорог, Солнце и Дракон.
View this post on Instagram
Смотрите полный выпуск 11 части шоу "Маска" - видео:
Напомним, что в десятом выпуске шоу "Маска" покинул Сом, под костюмом которого скрывался Иракли Макацария.