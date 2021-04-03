Вокальные дуэли и разоблачение сразу 4-х звезд: как прошел полуфинал шоу "Маска" (фото, видео)

В субботу, 3 апреля, состоялся полуфинал одного из самых ярких гипер-шоу на телеканале "Україна" - "Маска", в котором звездные детективы разгадывают знаменитостей, прячущимися за яркими костюмами. В 11 выпуске были сняты 4 "маски", которые поборолись за участие в финале в серьезных дуэлях.

Первым в этом эфире выступил новый герой проекта - пьянящее и сладкое Мохито.

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Как оказалось, в костюме Мохито выступил ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов.

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Первыми в дуэль вступили веселая Лягушка, выступление которого всегда поражали звездных детективов и зрителей, и брутальный Носорог, влюбленный в Олю Полякову.

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Судьбу исполнителей вершат зрители в зале.

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По итогам их голосования с проекта выбывает Лягушонок, под костюмом которого скрывался актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин, а Носорог проходит в финал.

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В полуфинале произошло ожесточенное противостояние двух очень ярких героинь с мощными голосами. Солнце и Бабка попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте.

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Зрители выбрала ту участницу, которая, по их мнению, должна стать финалисткой шоу "Маска".

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В финал проекта проходит Солнце, а Бабку ждет разоблачение - под костюмом скрывалась украинская певица Анастасия Приходько, которая находится в интересном положении.

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В полуфинале трогательный Циклоп и мужественный Дракон сошлись в музыкальном поединке и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца.

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По результатам финального голосования в 11 выпуске проекта "Маска" финалистом становится Дракон. Циклопчик, под костюмом которого скрывалась украинская певица Мишель Андраде, покидает проект.

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В итоге, в финал первого сезона шоу "Маска" проходят Носорог, Солнце и Дракон.

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Смотрите полный выпуск 11 части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в десятом выпуске шоу "Маска" покинул Сом, под костюмом которого скрывался Иракли Макацария.