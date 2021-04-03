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Вокальные дуэли и разоблачение сразу 4-х звезд: как прошел полуфинал шоу "Маска" (фото, видео)

Вокальные дуэли и разоблачение сразу 4-х звезд: как прошел полуфинал шоу "Маска" (фото, видео)
23:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 3 апреля, состоялся полуфинал одного из самых ярких гипер-шоу на телеканале "Україна" - "Маска", в котором звездные детективы разгадывают знаменитостей, прячущимися за яркими костюмами. В 11 выпуске были сняты 4 "маски", которые поборолись за участие в финале в серьезных дуэлях.

Первым в этом эфире выступил новый герой проекта - пьянящее и сладкое Мохито.

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Как оказалось, в костюме Мохито выступил ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов.

Первыми в дуэль вступили веселая Лягушка, выступление которого всегда поражали звездных детективов и зрителей, и брутальный Носорог, влюбленный в Олю Полякову.

Судьбу исполнителей вершат зрители в зале.

По итогам их голосования с проекта выбывает Лягушонок, под костюмом которого скрывался актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин, а Носорог проходит в финал.

В полуфинале произошло ожесточенное противостояние двух очень ярких героинь с мощными голосами. Солнце и Бабка попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте.

Зрители выбрала ту участницу, которая, по их мнению, должна стать финалисткой шоу "Маска".

В финал проекта проходит Солнце, а Бабку ждет разоблачение - под костюмом скрывалась украинская певица Анастасия Приходько, которая находится в интересном положении.

В полуфинале трогательный Циклоп и мужественный Дракон сошлись в музыкальном поединке и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца.

По результатам финального голосования в 11 выпуске проекта "Маска" финалистом становится Дракон. Циклопчик, под костюмом которого скрывалась украинская певица Мишель Андраде, покидает проект.

В итоге, в финал первого сезона шоу "Маска" проходят Носорог, Солнце и Дракон.

Смотрите полный выпуск 11 части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в десятом выпуске шоу "Маска" покинул Сом, под костюмом которого скрывался Иракли Макацария.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Маска, Анастасия Приходько, Алексей Суханов, Мишель Андраде, Евгений Сморигин.
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