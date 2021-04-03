Шоу "Маска": стало известно, кто скрывался в образе беременной Бабки (фото, видео)

В субботу, 3 апреля, прошел полуфинал популярного маскарадного шоу "Маска", на котором была раскрыла загадочная Бабка.

Под костюмом вокалистки скрывалась украинская певица Анастасия Приходько, которая оказалась в интересном положении. Именно на проекте звезда впервые "засветила" округлившийся животик.

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Исполнительница официально не подтвердила свою беременность, но на своей личной странице в Инстаграме анонсировала важное заявление, которое прозвучит в понедельник.

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Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько изначально сотрудничала с продюсером и композитором Константином Меладзе. В 2009 году представила Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Мамо", где заняла 11 место. Долгое время певица не выходила на сцену, но в феврале 2021 года объявила, что возвращается в украинскую эстраду.

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В 2010 году Приходько родила своего первого ребенка, дочь Нанну, от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, с которым со скандалом разошлась в 2013 году. Позже в том же году певица вышла замуж. В августе 2015 году у пары появился сын, а только в 2019 году - обвенчалась.