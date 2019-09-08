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Украинская певица вышла замуж: фото с венчания

Украинская певица вышла замуж: фото с венчания

Украинская певица вышла замуж: фото с венчания
20:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса:Приходько показала снимки в свадебном платье.

Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях, опубликовав свадебные фото.

На своей странице в Facebbok Приходько показала снимки в свадебном платье. На данный момент только известно, что мужа экс-певицы зовут Александр.

"Мы это сделали, ура!"– заявила в социальных сетях Анастасия.

Добавим, более трех лет Анастасия Приходько жила вместе с бизнесменом из Абхазии Нури Кухилавой, от которого в 2010 году она родила дочь Нану. В 2012 году артистка обвенчалась с Кухилавой, но официально брак не был зарегистрирован. В 2013 году СМИ сообщали, что женщина вышла замуж за другого мужчину, а в 2015 году родила ему сына.

Напомним, в прошлом году Анастасия Приходько попала в череду скандалов. Самые громкие ляпы украинских политиков за 2018 год в одном видео . К примеру, в конце октября 2018 она объявила о решении присоединиться к команде Тимошенко и уже буквально за неделю "засветилась" в эфире популярной программы. Здесь она сумела продемонстрировать не лучшее понимание политической ситуации и заставила зрителей надеяться, что это было "ее первое и последнее интервью в роли политика". Так, экс-певица не смогла ответить ни на один вопрос ведущей относительно новой программы партии, членом которой собирается стать. Кроме того, она была убеждена, что Юлия Тимошенко не имеет собственного бизнеса, а роскошную жизнь может себе позволить, потому что "она очень умная".

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Также певица заверила, что "кредиты МВФ Юлией Владимировной были уплачены в 2012 году". На вопрос ведущей, кто ей такое сказал, певица без раздумий ответила – "я".

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Свадьба, Певица, Анастасия Приходько, Украинская певица.
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