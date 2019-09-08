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Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)
Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)

Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)

Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)
17:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала блондинкой.

Певица и актриса Дженнифер Лопес приехала в Торонто на Международный кинофестиваль, где состоялась мировая премьера фильма "Стриптизерши" (Hustlers), в котором она сыграла одну из главных героинь Рамону.

На красной дорожке Дженнифер появилась в компании своего жениха Алекса Родригеса. Для эффектного выхода знаменитость надела облегающее желтое платье с глубоким декольте и смелым разрезом для ног из коллекции бренда Maison Yeya.

Дополнили образ актрисы блестящий клатч в виде пачки долларов и металлические босоножки на шпильках. Неожиданной стала смена имиджа певицы: новоиспеченная блондинка Джей Ло позировала перед фотографами с асимметричной стрижкой боб.

 
 
 
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What a night!!! #hustlersmovie

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

На другой день в рамках кинофестиваля в Торонто Дженнифер Лопес подготовила не менее эффектный "аутфит". 50-летняя актриса надела блестящее красное платье, которое дополнила клатчем в тон. Также стилисты сделали певице эффект "мокрых волос".

 
 
 
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Alex’s wife

Допис, поширений 03-09-19 || Nat (@jrodbhabie)

Фильм "Стриптизерши" основан на реальных событиях. Схему грабежа описала журналистка Джессика Пресслер, которая после публикации статьи стала знаменитой. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Стриптизерши обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферу достигали 135 тысяч долларов.

По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств. Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

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Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер и реперша Cardi B. Премьера киноленты в Украине запланирована на 12 сентября 2019 года.

Перед премьерой Дженнифер Лопес дала короткий комментарий журналистам о том, что для съемок в ленте она училась танцевать стриптиз.

"Я перед съемками была счастлива, что мне предстоит научиться танцевать стриптиз. Но после тренировок я поняла, что это самое трудное, что мне приходилось делать. А когда начало получаться, меня от пилона было невозможно оторвать", – вспомнила звезда.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Певица, Американская певица, Дженнифер Лопес, Американская актриса.
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